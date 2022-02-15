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В "Слуге народа" раскритиковали идею о повышении налогов на добычу украинского газа

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Андрей Жупанин: Мне кажется, это крайне неудачное решение
Андрей Жупанин: Мне кажется, это крайне неудачное решение
Фото: my.ua

Ни одна страна в мире не вмешивается в отрасль добычи нефти и газа так, как Украина, что вредит имиджу страны и может привести к сокращению собственной добычи газа, заявил депутат от фракции "Слуга народа" Андрей Жупанин, комментируя изданию "ГОРДОН" проект закона о повышении ренты.

"Вы не найдете ни одного примера, когда бы какая-то страна сейчас вмешивалась таким образом по существу в рынок и выбирала больше денег от тех компаний, которые занимаются нефтью и газом", – сказал политик.

Жупанин отметил, что в 2018 году государство для активизации нового бурения ввело стимулирующую ренту на добычу газа в 6% и 12% и пообещало не менять ее в течении пяти лет.

"Любое изменение правил по ходу игры отрицательно влияет на имидж Украины", – подчеркнул нардеп.

Он добавил, что в случае принятия законопроекта об увеличении ренты инвесторы пересмотрят свои инвестиционные проекты в сторону ограничения своих расходов, они не станут бурить новые скважины и не будут увеличивать добычу газа. Жупанин подчеркнул, что это приведет к росту цен на газ из-за его дефицита.

"Мне кажется, это крайне неудачное решение, которое мало того, что нарушает взятые на себя обязательства государства, так оно еще и может привести к тому, что тот положительный тренд роста добычи среди частных компаний в Украине сменится негативной тенденцией падения добычи", – подытожил Жупанин.

Контекст:

9-го и 11 февраля правительство и депутаты фракции "Слуга народа" зарегистрировали проекты законов о повышении налогов на добычу газа в Украине до 69–74%, что в несколько раз больше текущего уровня.

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