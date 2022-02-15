В "Слуге народа" раскритиковали идею о повышении налогов на добычу украинского газа

"Вы не найдете ни одного примера, когда бы какая-то страна сейчас вмешивалась таким образом по существу в рынок и выбирала больше денег от тех компаний, которые занимаются нефтью и газом", – сказал политик.

Жупанин отметил, что в 2018 году государство для активизации нового бурения ввело стимулирующую ренту на добычу газа в 6% и 12% и пообещало не менять ее в течении пяти лет.

"Любое изменение правил по ходу игры отрицательно влияет на имидж Украины", – подчеркнул нардеп.

Он добавил, что в случае принятия законопроекта об увеличении ренты инвесторы пересмотрят свои инвестиционные проекты в сторону ограничения своих расходов, они не станут бурить новые скважины и не будут увеличивать добычу газа. Жупанин подчеркнул, что это приведет к росту цен на газ из-за его дефицита.

"Мне кажется, это крайне неудачное решение, которое мало того, что нарушает взятые на себя обязательства государства, так оно еще и может привести к тому, что тот положительный тренд роста добычи среди частных компаний в Украине сменится негативной тенденцией падения добычи", – подытожил Жупанин.