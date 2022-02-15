Витренко: Мы должны защищать наш европейский выбор, компромиссы здесь неуместны

Юрий Витренко: В 2014 году они прервали поставки газа в Украину, но мы смогли найти альтернативу и не опуститься на колени, как на то надеялся Путин Фото: naftogaz.com

"Из нашего личного опыта, единственный рецепт успеха – иметь возможность противостоять Путину, не умиротворять его, не искать компромисс или перезагрузки отношений с Россией. Речь только о том, чтобы быть сильными, чтобы они чувствовали и понимали силу. Это единственный язык, который они понимают. Мы должны защищать наш европейский выбор, поэтому компромиссы здесь неуместны. А еще мы должны продолжить работать, чтобы стать успешной, преуспевающей и сильной страной", – рассказал Витренко.

По его словам, Украина знает, как защищаться и отстаивать интересы страны в противостоянии с Путиным.

"До 2014 Украина ежегодно в среднем платила на $5 млрд больше за российский газ, чем получала от его транзита. То есть деньги уходили из Украины в Россию. Мы изменили это. Мы заставили Россию платить больше за транзит. Через Стокгольмский арбитража мы заставили доплатить нам 5 миллиардов долларов. При этом мы успешно защитились от исковых требований "Газпрома", общая сумма которых составляла около 100 миллиардов долларов", – подчеркнул глава НАК.

Он добавил, что задача Украины – сделать так, чтобы Россия не могла ее обойти при поставках газа в Европу.

"Несмотря на то, что "Северный поток – 2" построен, он не начал работать. И мы успешно боремся против запуска этого газопровода, потому что он не отвечает европейским правилам. Но аспект безопасности в этом конкретном вопросе гораздо важнее, чем экономический. Благо, это начали понимать и наши международные партнеры", – сказал Витренко.

Глава "Нафтогазу" в интервью ВВС напомнил, что в 2014 году Россия напала на Украину, незаконно аннексировала Крым и оккупировали часть Донбасса, и с тех пор украинцы живут в условиях войны, но Украина знает, что делать, чтобы не быть захваченной.

"Мы успешны в обороне своей страны. Россия – одна из сильнейших стран с военной точки зрения, но мы успешно противостоим на всех фронтах. Например, в 2014 году они прервали поставки газа в Украину, но мы смогли найти альтернативу и не опуститься на колени, как на то надеялся Путин. Я семь лет живу с ощущением того, что полномасштабная война и дальнейшее вторжение возможны. Год назад тоже было подобное скопление войск на границе и риск дальнейшего вторжения. Но мы знаем, что делать, чтобы не быть захваченными. Мы должны быть сильными, чтобы не выглядеть, как те, кого можно легко захватить. Путин ищет определенный повод, он хочет, чтобы Украина поначалу стала слабее. И с этими всеми экономическими трудностями, которые он вызывает в Украине, он хочет сделать ее более уязвимой. Иначе он не рискнет нападать, не имея повода и понимая, что это не пройдет легко, как прогулка в парке", – уверен глава правления НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко.