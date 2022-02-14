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"Нафтогаз": Коболев вредит репутации НАК, распространяя заведомо ложную информацию

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В НАК "Нафтогаз" заявили, что справедливость начисления премии Коболеву сомнительна, как и механизм ее выплаты
В НАК "Нафтогаз" заявили, что справедливость начисления премии Коболеву сомнительна, как и механизм ее выплаты
Фото: epravda.com.ua

Бывший глава НАК "Нафтогаз України" Андрей Коболев, намеренно распространяя заведомо ложную информацию, вредит репутации национальной компании, а значит – и репутации страны в целом, заявили 14 февраля в пресс-службе НАК.

"Особенно чувствительно это при текущих политических и международных обстоятельствах, – сказано в заявлении. – Речь идет об утверждении Коболева, которое он высказал в интервью изданию "Forbes Украина", относительно того, что компания не выплатила ему компенсацию и бонусы в полном объеме. НАК "Нафтогаз України" является ответственной компанией, своевременно и в полном объеме выполняет все взятые на себя обязательства. Отмечаем, что при увольнении из компании Коболев получил все выплаты, предусмотренные его контрактом и законодательством Украины. Общая сумма премии, полученная Коболевым "за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже", составила 599,6 млн грн".

В пресс-службе объяснили, что в 2018 году Коболеву была начислена и выплачена первая часть премии в размере 261 млн грн.

"В настоящее время идет рассмотрение уголовного дела о правомерности начисления и выплаты вышеупомянутой первой части премии. Ключевое – премия значительно превышала предельный показатель вознаграждения, определенный правительством для него как руководителя компании, 100% акций которой принадлежат государству в лице правительства Украины. Вторую часть премии господин Коболев автоматически, то есть без участия нового руководства, получил в 2021 году после досрочного прекращения полномочий как председателя правления НАК "Нафтогаз України" согласно банковской гарантии в соответствии с условиями дополнительного соглашения к трудовому контракту, подписанным Коболевым и председателем наблюдательного совета Клэр Спотисвуд в марте 2020 года, а также в соответствии с условиями этой банковской гарантии по выплате такой премии, утвержденной наблюдательным советом компании в апреле 2020 года", – рассказали в компании.

Такой механизм получения Коболевым денег в НАК назвали необычным и предположили, что он, "очевидно, связан с его стремлением гарантировать себе эти выплаты".

"Но кроме юридических аспектов, возникает много вопросов и к морально-нравственному измерению. Господин Коболев получил большую часть премии, предназначавшейся для всей команды, работавшей над Стокгольмским арбитражем, несмотря на то, что он даже не руководил этим направлением. При этом Коболев гарантировал только себе выплату второй части премии через механизм безотзывной банковской гарантии в то время, когда он из-за очевидного стремления сохранить свой пост не выплачивал премию другим сотрудникам компании, непосредственно занимавшимся Стокгольмским арбитражем и обеспечившим получение компанией $5 млрд от "Газпрома" по решению арбитража. Следовательно, справедливость начисления премии Коболеву сомнительна, как и механизм ее выплаты", – считают в "Нафтогазі".

В пресс-службе добавили, что Коболев должен извиниться за свои слова, сказанные в интервью "Forbes Украина".

"В этой истории видится конфликт на уровне ценностей: "совок" против профессионализма, меритократии и достоинства. Коболев взял себе самую большую часть премии, прогарантировал выплату только для себя, и кстати, довольно экзотическим способом при поддержке наблюдательного совета, проигнорировав вклад команды, которая работала годами днем и ночью в этом сражении. В итоге перед правоохранительными органами стоит вопрос законности и процедуры начисления премии, перед обществом – этичности ее размеров. На уровне страны – нивелированы вес победы и гордость за тех, кто смог одолеть "Газпром" и [президента РФ Владимира] Путина. А важность такой победы сейчас особенно ощутима. "Нафтогаз" победил "Газпром" на внешней арене, но стал жертвой "совка" на уровне руководства в лице Коболева. НАК "Нафтогаз України" считает утверждения Коболева заведомо ложными, непорядочными, вредящими репутации компании и подрывающими доверие к ней. Компания ожидает публичного опровержения Коболевым своего заявления", – подытожили в НАК.

Контекст:

В опубликованном изданием "Forbes Украина" 9 февраля интервью Коболев заявил, что не исключает, что будет судиться за часть премии. "Мне выплатили основную часть денег, но не всю. Поэтому какие-то разбирательства вполне возможны. Это необязательно будет через суд, для начала буду пробовать переговоры", – заявил бывший топ-менеджер национальной компании.

Летом 2018 года наблюдательный совет "Нафтогазу" принял решение выплатить 41 сотруднику компании премии на общую сумму более $46 млн за то, что Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск "Нафтогазу України" к "Газпрому" о недостаточных объемах транзита.

Коболев сообщил, что перевел деньги в США – своей матери. "Я перевел деньги маме в Америку. Она там живет с 2006-го или 2008 года, больше 10 лет – точно. Если я проиграю апелляцию в 8 млрд грн против меня, то что случится с моим имуществом здесь?" – сказал Коболев.

Тогдашний премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что обеспокоен таким размером премий, и написал письмо-обращение в наблюдательный совет НАК. Ему ответили, что не намерены пересматривать свое решение.

18 июня Кабинет Министров Украины запретил выплаты бонусов и вознаграждений менеджерам государственных компаний.

В начале июля Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по факту выплаты премий руководству НАК "Нафтогаз України" в размере $46,3 млн.

Счетная палата Украины также намеревалась проверить выплату премий менеджерам компании.

Шевченковский районный суд Киева оштрафовал Коболева на 1,7 тыс. грн за отказ предоставить народному депутату список сотрудников компании, получивших премии за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.

В числе одной из причин увольнения Коболева в 2021 году были и "суперпремии для топ-менеджмента", заявлял народный депутат от партии "Слуга народа" Павел Фролов.

Теги: НАК Нафтогаз, Андрей Коболев, премия, Стокгольмский арбитраж, Клэр Споттисвуд
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