"Нафтогаз": Коболев вредит репутации НАК, распространяя заведомо ложную информацию

"Особенно чувствительно это при текущих политических и международных обстоятельствах, – сказано в заявлении. – Речь идет об утверждении Коболева, которое он высказал в интервью изданию "Forbes Украина", относительно того, что компания не выплатила ему компенсацию и бонусы в полном объеме. НАК "Нафтогаз України" является ответственной компанией, своевременно и в полном объеме выполняет все взятые на себя обязательства. Отмечаем, что при увольнении из компании Коболев получил все выплаты, предусмотренные его контрактом и законодательством Украины. Общая сумма премии, полученная Коболевым "за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже", составила 599,6 млн грн".

В пресс-службе объяснили, что в 2018 году Коболеву была начислена и выплачена первая часть премии в размере 261 млн грн.

"В настоящее время идет рассмотрение уголовного дела о правомерности начисления и выплаты вышеупомянутой первой части премии. Ключевое – премия значительно превышала предельный показатель вознаграждения, определенный правительством для него как руководителя компании, 100% акций которой принадлежат государству в лице правительства Украины. Вторую часть премии господин Коболев автоматически, то есть без участия нового руководства, получил в 2021 году после досрочного прекращения полномочий как председателя правления НАК "Нафтогаз України" согласно банковской гарантии в соответствии с условиями дополнительного соглашения к трудовому контракту, подписанным Коболевым и председателем наблюдательного совета Клэр Спотисвуд в марте 2020 года, а также в соответствии с условиями этой банковской гарантии по выплате такой премии, утвержденной наблюдательным советом компании в апреле 2020 года", – рассказали в компании.

Такой механизм получения Коболевым денег в НАК назвали необычным и предположили, что он, "очевидно, связан с его стремлением гарантировать себе эти выплаты".

"Но кроме юридических аспектов, возникает много вопросов и к морально-нравственному измерению. Господин Коболев получил большую часть премии, предназначавшейся для всей команды, работавшей над Стокгольмским арбитражем, несмотря на то, что он даже не руководил этим направлением. При этом Коболев гарантировал только себе выплату второй части премии через механизм безотзывной банковской гарантии в то время, когда он из-за очевидного стремления сохранить свой пост не выплачивал премию другим сотрудникам компании, непосредственно занимавшимся Стокгольмским арбитражем и обеспечившим получение компанией $5 млрд от "Газпрома" по решению арбитража. Следовательно, справедливость начисления премии Коболеву сомнительна, как и механизм ее выплаты", – считают в "Нафтогазі".

В пресс-службе добавили, что Коболев должен извиниться за свои слова, сказанные в интервью "Forbes Украина".

"В этой истории видится конфликт на уровне ценностей: "совок" против профессионализма, меритократии и достоинства. Коболев взял себе самую большую часть премии, прогарантировал выплату только для себя, и кстати, довольно экзотическим способом при поддержке наблюдательного совета, проигнорировав вклад команды, которая работала годами днем и ночью в этом сражении. В итоге перед правоохранительными органами стоит вопрос законности и процедуры начисления премии, перед обществом – этичности ее размеров. На уровне страны – нивелированы вес победы и гордость за тех, кто смог одолеть "Газпром" и [президента РФ Владимира] Путина. А важность такой победы сейчас особенно ощутима. "Нафтогаз" победил "Газпром" на внешней арене, но стал жертвой "совка" на уровне руководства в лице Коболева. НАК "Нафтогаз України" считает утверждения Коболева заведомо ложными, непорядочными, вредящими репутации компании и подрывающими доверие к ней. Компания ожидает публичного опровержения Коболевым своего заявления", – подытожили в НАК.