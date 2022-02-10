Политолог Голобуцкий: Коболев заявил, что "Нафтогаз" ему не доплатил. Премия больше $18 млн. И говорит, ему мало

Алексей Голобуцкий: Деньги он хранит у мамы в США – боится, что в Украине их арестуют Фото: aspi.com.ua

"Неделю назад у него обыски по делу о незаконной передаче газа на 2,2 млрд грн. Обыски так напугали, видимо, что бывший "успешный менеджер" побежал по всем площадкам с интервью. Сегодня заявил, что "Нафтогаз" ему не доплатил", – заявил Голобуцкий.

Он напомнил, что премия Коболева была из двух частей и по ее первой части идет расследование НАБУ.

"Деньги он хранит у мамы в США – боится, что в Украине их арестуют", – написал политолог.