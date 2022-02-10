Политолог Голобуцкий: Коболев заявил, что "Нафтогаз" ему не доплатил. Премия больше $18 млн. И говорит, ему мало

"Неделю назад у него обыски по делу о незаконной передаче газа на 2,2 млрд грн. Обыски так напугали, видимо, что бывший "успешный менеджер" побежал по всем площадкам с интервью. Сегодня заявил, что "Нафтогаз" ему не доплатил", – заявил Голобуцкий.
Он напомнил, что премия Коболева была из двух частей и по ее первой части идет расследование НАБУ.
"Деньги он хранит у мамы в США – боится, что в Украине их арестуют", – написал политолог.
В опубликованном изданием "Forbes Украина" 9 февраля интервью Коболев заявил, что не исключает, что будет судиться за часть премии. "Мне выплатили основную часть денег, но не всю. Поэтому какие-то разбирательства вполне возможны. Это необязательно будет через суд, для начала буду пробовать переговоры", – заявил бывший топ-менеджер национальной компании.
Летом 2018 года наблюдательный совет "Нафтогазу" принял решение выплатить 41 сотруднику компании премии на общую сумму более $46 млн за то, что Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск "Нафтогазу України" к "Газпрому" о недостаточных объемах транзита.
Коболев сообщил, что перевел деньги в США – своей матери. "Я перевел деньги маме в Америку. Она там живет с 2006-го или 2008 года, больше 10 лет – точно. Если я проиграю апелляцию в 8 млрд грн против меня, то что случится с моим имуществом здесь?" – сказал Коболев.
Тогдашний премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что обеспокоен таким размером премий, и написал письмо-обращение в наблюдательный совет НАК. Ему ответили, что не намерены пересматривать свое решение.
18 июня Кабинет Министров Украины запретил выплаты бонусов и вознаграждений менеджерам государственных компаний.
В начале июля Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по факту выплаты премий руководству НАК "Нафтогаз України" в размере $46,3 млн.
Счетная палата Украины также намеревалась проверить выплату премий менеджерам компании.
Шевченковский районный суд Киева оштрафовал Коболева на 1,7 тыс. грн за отказ предоставить народному депутату список сотрудников компании, получивших премии за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.
В числе одной из причин увольнения Коболева в 2021 году были и "суперпремии для топ-менеджмента", заявлял народный депутат от партии "Слуга народа" Павел Фролов.