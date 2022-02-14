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Кабмин подал в Раду законопроект о повышении налога на добычу газа в четыре раза – СМИ

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Новые рекордные налоги планируется ввести при текущих ценах на газ более $1 тыс., пишет "РБК-Украина"
Новые рекордные налоги планируется ввести при текущих ценах на газ – более $1 тыс., пишет "РБК-Украина"
Фото: 057.ua

Если правительственный законопроект №7038-1 будет принят в парламенте, то рента на добычу природного газа в Украине вырастет до рекордных для Европы 5974%, пишет "РБК-Украина".

Кабинет Министров подал в парламент проект закона о повышении налога на добычу природного газа (ренты) в четыре раза – до рекордных среди всех стран Европы 59–74%. Правительственный проект предусматривает еще большее повышение налогов, чем проект депутата от "Слуги народа" Даниила Гетманцева. Также Кабмин хочет повысить налоги уже с 1 марта", – сказано в материале агентства. 

Журналисты выяснили, что максимальная ставка предусмотрена на уровне 74% для скважин глубиной менее 5 км и 59% – для скважин глубиной более 5 км. Сейчас ставки ренты составляют 29–14%.

"Новые рекордные налоги планируется ввести при текущих ценах на газ – более $1 тыс. Проект закона предусматривает, что чем выше цена на газ в Украине, тем выше ставка налога. В Ассоциации газодобытчиков предупредили о риске остановки добычи газа из-за резкого повышения налогов и угрозе возврата к газовой зависимости от России", – подчеркнули авторы статьи. 

Контекст:

Законопроект правительства был зарегистрирован в Раде 11 февраля. Текст проекта на сайте парламента пока не опубликовали.

Гетманцев зарегистрировал в Верховной Раде свой законопроект №7038 о повышении налога на добычу украинского природного газа 9 февраля. "Главком" писал, что в этом документе идет речь о повышении ренты в три раза – с 14–29% до 54–69%, в зависимости от скважины. Издание отмечало, что последнее повышение ренты на газ в 2014 году привело к падению добычи газа и росту импорта".

Теги: Верховная Рада, газ, законопроект, цена на газ, цена, Кабмин
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