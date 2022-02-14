Кабмин подал в Раду законопроект о повышении налога на добычу газа в четыре раза – СМИ

Кабинет Министров подал в парламент проект закона о повышении налога на добычу природного газа (ренты) в четыре раза – до рекордных среди всех стран Европы 59–74%. Правительственный проект предусматривает еще большее повышение налогов, чем проект депутата от "Слуги народа" Даниила Гетманцева. Также Кабмин хочет повысить налоги уже с 1 марта", – сказано в материале агентства.

Журналисты выяснили, что максимальная ставка предусмотрена на уровне 74% для скважин глубиной менее 5 км и 59% – для скважин глубиной более 5 км. Сейчас ставки ренты составляют 29–14%.

"Новые рекордные налоги планируется ввести при текущих ценах на газ – более $1 тыс. Проект закона предусматривает, что чем выше цена на газ в Украине, тем выше ставка налога. В Ассоциации газодобытчиков предупредили о риске остановки добычи газа из-за резкого повышения налогов и угрозе возврата к газовой зависимости от России", – подчеркнули авторы статьи.