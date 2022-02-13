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Импорт газа в Украину значительно увеличился в феврале – оператор ГТС Украины

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Макогон: Большая часть импорта поступает из Венгрии
Макогон: Большая часть импорта поступает из Венгрии
Фото: ЕРА

Об этом генеральный директор компании "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон сообщил 12 февраля в Facebook.

"С начала февраля значительно увеличился импорт газа в Украину. Ежедневный объем импорта составляет 13,5–14,0 млн м³ в сутки. Большая часть импорта поступает из Венгрии – в среднем 5,5 млн м³ в сутки", – написал он.

По данным ОГТСУ, из Словакии импортируется около 5 млн м³ в сутки, остальные поставки – "в основном виртуальным реверсом из Польши".

"Всего с начала февраля было импортировано 162 млн м³, с начала года – 218 млн м³. Экспорт/реэкспорт газа составляет 2–2,5 млн м³ в сутки. В связи с необычно теплой погодой и высокой стоимостью газа, что привело к сокращению потребления газа промышленными потребителями, значительно сократилось потребление газа в Украине. В прошлом году 11 февраля ежесуточное потребление составляло почти 152 млн м³, в этом году – 106 млн м³", – объяснил Макогон.

https://www.facebook.com/mcfire76/posts/10159154294299081

В январе 2022 года, по данным ОГТСУ, объемы транзита природного газа через газотранспортную систему упали по сравнению с показателями января 2021 года.

Контекст:

30 декабря 2019 года "Нафтогаз" и российский "Газпром" подписали новый контракт на транзит газа сроком на пять лет. Согласно ему, минимально гарантированная прокачка газа через территорию Украины в 2020 году должна была составлять 65 млрд м³ и по 40 млрд м³ в последующие четыре года. Договор заключен на условии "качай или плати", то есть если даже "Газпром" транспортирует меньше газа, он все равно должен оплачивать прописанный в контракте объем.

В 2020 году через территорию Украины в Евросоюз были транспортированы 55,8 млрд м³ российского газа – самый низкий показатель за семь лет.

"Газпром" постепенно сокращает транзит газа через Украину. С 1 ноября 2021 года российский монополист сократил объемы транзита газа через Украину до 57 млн м³ в сутки. Макогон заявлял, что Украина готова транзитировать до 250 млн м³ газа в сутки, что значительно превышает имеющийся транзит.

12 ноября председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания в 2021 году перевыполнит обязательства по транзиту газа через Украину.

15 декабря "Газпром" сообщил, что выполнил обязательства по транзиту газа через территорию Украины за 2021 год.

Среднесуточный объем транзита газа через территорию Украины в 2021 году составил 114 млн м³, но в отдельные периоды он снижался до 67 млн м³, отмечали в ОГТСУ. Всего в прошлом году было забронировано 44,4 млрд м³ транзитных мощностей на точках выхода из РФ, а использовано 41,6 млрд м³. Мощности украинской ГТС были использованы менее чем на 30%, подчеркнули в компании.

"Газпром" также отказался бронировать дополнительный транзит через Украину на январь 2022 года.

Украина хочет продлить контракт на транзит российского газа на 15 лет, говорил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Глава правления НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко сообщил 29 ноября, что Россия не хочет начинать переговоры о продолжении транзита газа через территорию Украины.

Теги: Украина, Польша, газ, Словакия, Венгрия, импорт, экспорт, ГТС, реверс, оператор, Сергей Макогон, Оператор газотранспортной системы Украины
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