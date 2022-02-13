Импорт газа в Украину значительно увеличился в феврале – оператор ГТС Украины

"С начала февраля значительно увеличился импорт газа в Украину. Ежедневный объем импорта составляет 13,5–14,0 млн м³ в сутки. Большая часть импорта поступает из Венгрии – в среднем 5,5 млн м³ в сутки", – написал он.

По данным ОГТСУ, из Словакии импортируется около 5 млн м³ в сутки, остальные поставки – "в основном виртуальным реверсом из Польши".

"Всего с начала февраля было импортировано 162 млн м³, с начала года – 218 млн м³. Экспорт/реэкспорт газа составляет 2–2,5 млн м³ в сутки. В связи с необычно теплой погодой и высокой стоимостью газа, что привело к сокращению потребления газа промышленными потребителями, значительно сократилось потребление газа в Украине. В прошлом году 11 февраля ежесуточное потребление составляло почти 152 млн м³, в этом году – 106 млн м³", – объяснил Макогон.

В январе 2022 года, по данным ОГТСУ, объемы транзита природного газа через газотранспортную систему упали по сравнению с показателями января 2021 года.