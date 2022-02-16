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Экономист Амелин: У меня для вас плохие новости. Украинского газа будет меньше, и он будет еще дороже

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Украина занимает второе место в Европе по залежам газа, отметил Анатолий Амелин
Украина занимает второе место в Европе по залежам газа, отметил Анатолий Амелин
Фото: ugv.com.ua

В Украине решили поднять налоги для газодобывающих компаний до "космических размеров", пишет в своем Facebook руководитель экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин. Эксперт проанализировал проект закона №7038 и пришел к выводу, что он направлен против украинских газодобывающих компаний.

"У меня для вас плохие новости. Украинского газа будет меньше, и он будет еще дороже. Напомню: Украина занимает второе место в Европе по залежам газа (1,1 трлн м³), уступая Норвегии. Но... Мы продолжаем зависеть от импорта: в 2021 году Украина потребила 26,8 млрд м³. Добыла 19 млрд м³. "Дельта" – 8 млрд м³, которые нужно где-то брать. Манипуляции России с поставками газа в Европу привели к росту цен до $2 тыс. за 1 м³. Сегодня цена выросла опять до $1 тыс. за тыс м³ на новостях о вторжении. Таким образом, мы, Украина, если покупать по этой цене, должны будем заплатить за импорт $8 млрд в год (!) – около 15% бюджета", – подсчитал экономист.

По его словам, альтернативой может стать позиция государства, при которой будут сняты все барьеры, предоставлены льготы инвесторам, решены все вопросы подведения коммуникаций, чтобы снизить издержки украинской экономики, обеспечив ее дешевым газом.

"Нужен и внешний, и внутренний инвестор. И умные страны создают все стимулы, чтобы инвестору было выгодно разведывать и добывать отечественный газ. Сколько нужно денег для самообеспечения (покрыть ту "дельту" в 8 млрд м³)? При среднем дебите скважины 150 тыс. м³ в сутки одна действующая скважина в год дает 55 млн м³. Таких скважин нам нужно около 150 (но, с учетом коэффициента успеха Х3, нужно пробурить до 450 скважин). При средней стоимости бурения $7 млн на бурение 450 скважин нужно $3 млрд, или +$1 млрд в инфраструктуру. В Украине сегодня всего 30 работающих станков и около 70 в Европе. В мире более 1 тыс. Думаю, до 20 станков можно будет привлечь из Европы и еще от 30 из дальних стран. При бурении одним станком до двух скважин в год мы 80 станками сможем в год бурить 160 скважин и за три года пробурим все 450! Три года и полная независимость по газу за $4 млрд вместо ежегодной дани Москве $8 млрд", – подчеркнул Амелин.

При этом препятствием может стать тот факт, что инвесторы "боятся Украины как огня", добавил экономист.

"И сегодня Украина решила поднять налоги для газодобывающих компаний (!) до космических размеров. Рента + налог на прибыль + НДС… Зарегистрирован новый законопроект, который очень хотят быстро принять", – написал он.

Амелин пояснил, что налоговая нагрузка на газодобычу составит, согласно законопроекту, до 79% в зависимости от возраста и глубины скважины.

"Если посчитать деньги инвестора, который вложил $21 млн, пройдя все круги украинского бюрократического ада, то останется ли у него ресурс и желание для дальнейшего бурения – большой вопрос. Очевидно одно – предлагается сократить инвестиционные возможности отечественных добытчиков и создать преференции иностранным (у них возможностей будет больше, чем у наших). Как меня учили в одной школе: "Ищи, кому выгодно". И, к сожалению, выгодно это не Украине и не украинскому бизнесу... Как думаете, откуда растут ноги этой диверсии против украинской экономики? Читайте, делайте выводы, делитесь", – резюмировал эксперт.

Контекст:

9-го и 11 февраля правительство и депутаты фракции "Слуга народа" зарегистрировали проекты законов о повышении налогов на добычу газа в Украине до 69–74%, что в несколько раз больше текущего уровня.

Теги: налоги, газ, инвестиции, экономика, газодобыча, деньги, законопроект, Анатолий Амелин
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