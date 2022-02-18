На складах Украины почти вдвое больше угля, чем в прошлом году – Шмыгаль

Он отметил, что запасы угля на складах ТЭС генкомпаний по состоянию на 16 февраля составляют 822 тыс. тонн, что почти в два раза превышает показатели на соответствующую дату прошлого года. При этом потребление угля в феврале текущего года на 18% меньше, чем в том же месяце прошлого года.

По словам Шмыгаля, с ноября 2021 года в Украину пришло 17 кораблей с 1,3 млн тонн энергетического угля. Сейчас в портах разгружается еще 300 тыс. тонн. До конца февраля ожидается приход кораблей с еще 334 тыс. тонн угля, а в марте – 391 тыс. тонн. Также растет добыча угля на украинских шахтах.

Премьер-министр также сообщил, что сейчас в хранилищах Украины находится 10,6 млрд м³ газа.

По его словам, НАК " Нафтогаз Украины" с начала 2022 года уже импортировал 176 млн м³ природного газа.

"Кроме того, сейчас законтрактовано 300 млн м³ с поставкой в феврале и марте. Еще 600 млн м³ газа группа планирует импортировать в апреле... В целом ожидается, что группа "Нафтогаз" импортирует минимум 1,1 млрд м³ газа с поставкой до конца апреля этого года", – заявил Шмыгаль.

Кроме того, по словам премьера, другие участники рынка с начала текущего года импортировали в Украину еще 156 млн м³ газа.

Шмыгаль напомнил, что в национальной экономической стратегии до 2030 года закреплена цель – обеспечение 100% потребностей Украины в природном газе за счет собственной добычи.