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На складах Украины почти вдвое больше угля, чем в прошлом году – Шмыгаль

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Шмыгаль сообщил, что сейчас в хранилищах Украины находится 10,6 млрд м&sup3; газа
Шмыгаль сообщил, что сейчас в хранилищах Украины находится 10,6 млрд м³ газа
Фото: kmu.gov.ua

У Украины достаточно энергоресурсов, чтобы стабильно завершить прохождение этого отопительного сезона, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Об этом он сказал 17 февраля в Верховной Раде, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Он отметил, что запасы угля на складах ТЭС генкомпаний по состоянию на 16 февраля составляют 822 тыс. тонн, что почти в два раза превышает показатели на соответствующую дату прошлого года. При этом потребление угля в феврале текущего года на 18% меньше, чем в том же месяце прошлого года.

По словам Шмыгаля, с ноября 2021 года в Украину пришло 17 кораблей с 1,3 млн тонн энергетического угля. Сейчас в портах разгружается еще 300 тыс. тонн. До конца февраля ожидается приход кораблей с еще 334 тыс. тонн угля, а в марте – 391 тыс. тонн. Также растет добыча угля на украинских шахтах.

Премьер-министр также сообщил, что сейчас в хранилищах Украины находится 10,6 млрд м³ газа.

По его словам, НАК "Нафтогаз Украины" с начала 2022 года уже импортировал 176 млн м³ природного газа.

"Кроме того, сейчас законтрактовано 300 млн м³ с поставкой в феврале и марте. Еще 600 млн м³ газа группа планирует импортировать в апреле... В целом ожидается, что группа "Нафтогаз" импортирует минимум 1,1 млрд м³ газа с поставкой до конца апреля этого года", – заявил Шмыгаль.

Кроме того, по словам премьера, другие участники рынка с начала текущего года импортировали в Украину еще 156 млн м³ газа.

Шмыгаль напомнил, что в национальной экономической стратегии до 2030 года закреплена цель – обеспечение 100% потребностей Украины в природном газе за счет собственной добычи. 

Контекст:

Украина начала отопительный сезон с низкими запасами угля. Утвержденный Министерством энергетики график накопления угля предполагал, что уже в сентябре запасы угля превысят 2 млн тонн, но в конце октября в Минэнерго констатировали, что реальные запасы на станциях – в четыре раза меньше запланированных, отметил "Фокус".

Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждал, что осенне-зимний период в Украине пройдет стабильно и энергоресурсов на отопительный сезон хватит. Он отметил, что "есть неравномерность поставок" угля из-за дефицита в мире, но Украина накопила 17,6 млрд м³ газа в хранилищах. При этом за отопительный сезон Украина в среднем использует 8 млрд м³, "в самый жесткий и холодный" – 10 млрд м³, сообщил премьер, подчеркнув, что "у нас газа абсолютно достаточно и для отопления, и для технологических нужд".

Глава правления НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко говорил 13 декабря прошлого года, что запасов газа в газовых хранилищах Украины должно хватить, чтобы спокойно пройти зиму. Через три дня он признал, что если в феврале в Украине будет две недели морозов до 15 градусов, то действительно будут проблемы при прохождении отопительного сезона.

17 декабря Шмыгаль заявил, что две ТЭС и две ТЭЦ переходят на природный газ из-за дефицита угля на складах.

Этому решению предшествовал отчет СБУ, в котором спецслужба предупредила правительство Украины о реальной угрозе остановки ТЭС из-за дефицита угля.

Чтобы пополнять склады, Украина ежемесячно будет импортировать от шести до 10 кораблей угля морским путем, отмечал замглавы Офиса президента Ростислав Шурма.

Теги: уголь, энергетика, импорт, отопление, НАК Нафтогаз, отопительный сезон, ТЭС, Денис Шмыгаль, природный газ
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