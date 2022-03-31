В ближайшие дни под Киевом ожидаются ожесточенные бои – минобороны Британии

Российские силы продолжают удерживать позиции на востоке и западе Киева, несмотря на вывод ограниченного количества подразделений, сообщает британская разведка Фото: ЕРА

"Российские силы продолжают удерживать позиции на востоке и западе Киева, несмотря на вывод ограниченного количества подразделений. В ближайшие дни на окраинах города, скорее всего, развернутся ожесточенные бои", – говорится в сообщении.

Также британское минобороны отмечает, что несмотря на заявления России о намеренном сокращении военной активности вокруг Чернигова, российские артиллерийские и ракетные удары в этом регионе продолжаются.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 31 March 2022



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/0NUMTq8nrj — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) March 31, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)