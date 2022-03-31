В ближайшие дни под Киевом ожидаются ожесточенные бои – минобороны Британии

"Российские силы продолжают удерживать позиции на востоке и западе Киева, несмотря на вывод ограниченного количества подразделений. В ближайшие дни на окраинах города, скорее всего, развернутся ожесточенные бои", – говорится в сообщении.
Также британское минобороны отмечает, что несмотря на заявления России о намеренном сокращении военной активности вокруг Чернигова, российские артиллерийские и ракетные удары в этом регионе продолжаются.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 31 March 2022— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) March 31, 2022
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Война России против Украины. Главное (обновляется)
Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил 29 марта по итогам переговоров украинской и российской делегаций, что Россия решила сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях.
Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18.00 29 марта подтверждал перемещение оккупантов от Киева, а в полночь заявил, что "отвод войск”, вероятно, является ротацией отдельных подразделений и его цель – ввести в заблуждение военное руководство Вооруженных сил Украины и создать ложное впечатление относительно отказа оккупантов от замысла окружить Киев.
В Белом доме заявили, что перемещение российских войск под Киевом – это не отвод, а передислокация.
Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что часть отведенных Россией подразделений передислоцирована на харьковское и донецкое направления.
Передвижение войск РФ под Киевом и Черниговом президент Украины Владимир Зеленский назвал "не отводом, а результатом работы наших защитников".