Оккупанты используют украинских детей в качестве живого щита для колонн техники – разведка

"По сообщениям местных жителей, в селе Новый Быков Черниговской области российские солдаты взяли в заложники и посадили в грузовики местных детей. Цель этих действий – страхование колонны военной техники на марше. Кроме того, оккупанты используют детей в качестве заложников для гарантии, что местное население не будет выдавать координаты перемещения врага украинским защитникам", – отметили в релизе.

Случаи использования детей в качестве прикрытия зафиксированы в Сумской, Киевской, Черниговской, Запорожской областях.

"Случаи бесчеловечного обращения с детьми фиксируются украинской стороной и международными институтами. Информация о каждом из них будет передана в международные уголовные суды. Оккупанты обязательно понесут ответственность за каждое совершенное военное преступление", – заявили в ГУР МО.

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