Оккупанты используют украинских детей в качестве живого щита для колонн техники – разведка

"По сообщениям местных жителей, в селе Новый Быков Черниговской области российские солдаты взяли в заложники и посадили в грузовики местных детей. Цель этих действий – страхование колонны военной техники на марше. Кроме того, оккупанты используют детей в качестве заложников для гарантии, что местное население не будет выдавать координаты перемещения врага украинским защитникам", – отметили в релизе.
Случаи использования детей в качестве прикрытия зафиксированы в Сумской, Киевской, Черниговской, Запорожской областях.
"Случаи бесчеловечного обращения с детьми фиксируются украинской стороной и международными институтами. Информация о каждом из них будет передана в международные уголовные суды. Оккупанты обязательно понесут ответственность за каждое совершенное военное преступление", – заявили в ГУР МО.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине погибли 153 ребенка. Больше всего детей пострадало в Киевской (73), Донецкой (65), Харьковской (53), Черниговской (43), Николаевской (30), Луганской (31), Запорожской (22), Херсонской (29), Сумской (16), Житомирской (15) областях и в Киеве (16).
ООН по состоянию на 24.00 30 марта подтвердила гибель 1232 мирных жителей в Украине в результате вторжения РФ. Погибли 112 детей, 149 ранены. Организация подчеркнула, что фактические цифры значительно выше.