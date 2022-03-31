19-летняя харьковчанка месяц живет в метро с новорожденным сыном. Ее муж защищает Украину

"Я представляла, что это будет все дома, муж будет дома. У меня отойдут воды, вызовет мне "скорую", поедет со мной, я рожу. Потом меня через день-два выпишут, мы поедем домой. И все будет очень-очень хорошо. Не представляла, что вот так все будет", – говорит Степанова.
Вместо этого девушке приходится ухаживать за ребенком в подземке: здесь она гуляет с малышом, купает его. Волонтеры помогли ей вещами, достали кроватку и продукты питания.
Муж девушки – контрактный военный. Своего сына он смог увидеть только дважды.
Роженица добавила, что сейчас нуждается в посещении педиатра, так как малыша из-за войны не успели тщательно осмотреть. Девушка и сама не была у врача после родов.
"Больше всего я мечтаю, чтобы закончилась эта война, я вышла, и мы восстановим Харьков все вместе. Я даже с ребенком пойду и с коляской, буду разбирать, только чтобы мир был. И мечтаю, чтобы муж был рядом", – говорит девушка.
В Харьковской области идут интенсивные боевые действия с первого дня российского вторжения, 24 февраля. Сам Харьков активно обстреливают, также в городе задерживали диверсантов.
В Харьковской области в результате вторжения РФ погиб 381 мирный житель, 20 из них – дети. Об этом 30 марта сообщил начальник следственного управления Нацполиции региона Сергей Болвинов.
По данным Госстата, в Харькове до начала войны проживало около 1,4 млн граждан. Мэр города Игорь Терехов 28 марта сообщил, что из Харькова выехало около трети жителей.