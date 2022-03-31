19-летняя харьковчанка месяц живет в метро с новорожденным сыном. Ее муж защищает Украину

"Я представляла, что это будет все дома, муж будет дома. У меня отойдут воды, вызовет мне "скорую", поедет со мной, я рожу. Потом меня через день-два выпишут, мы поедем домой. И все будет очень-очень хорошо. Не представляла, что вот так все будет", – говорит Степанова.

Вместо этого девушке приходится ухаживать за ребенком в подземке: здесь она гуляет с малышом, купает его. Волонтеры помогли ей вещами, достали кроватку и продукты питания.

Муж девушки – контрактный военный. Своего сына он смог увидеть только дважды.

Роженица добавила, что сейчас нуждается в посещении педиатра, так как малыша из-за войны не успели тщательно осмотреть. Девушка и сама не была у врача после родов.

"Больше всего я мечтаю, чтобы закончилась эта война, я вышла, и мы восстановим Харьков все вместе. Я даже с ребенком пойду и с коляской, буду разбирать, только чтобы мир был. И мечтаю, чтобы муж был рядом", – говорит девушка.

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Видео: Суспільне Харків / YouTube