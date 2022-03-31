В Минэкономики рассказали, как работают над восстановлением логистических коридоров для бизнеса в Харьковской области

Юлия Свириденко: Бизнес, с которым мы общались, не намерен покидать свой город, свою Харьковщину Фото: Yulia Svyrydenko / Facebook

По ее словам, кроме программы кредитования для обеспечения устойчивой работы предприятий, в правительстве работают над восстановлением и налаживанием логистических коридоров не только для доставки гуманитарной помощи, но и для работы бизнеса.

Также один из первоочередных шагов правительства – поддержка местных аграриев в Харьковской области. Она, по словам Свириденко, предусматривает привлечение финансирования для приобретения оборудования, его ввоза на территорию Украины без задержек для регистрации, закупки удобрений, пополнения семенного фонда.

Свириденко рассказала, что силами "Укрзалізниці" и "Укрпошти" государство помогает переместить мощности бизнеса из пострадавших районов области и организовать работу на территориях, в меньшей степени пораженных войной.

По ее словам, оказывается помощь в размещении предприятий на новой территории, подборе работников, снабжении сырьем и так далее.

“Вместе с тем бизнес, с которым мы общались, не намерен покидать свой город, свою Харьковщину. Задача государства – обеспечить максимально благоприятные условия для всех, кто готов бок о бок с армией, гражданами, государством в целом отстаивать нашу независимость и в политическом, и в экономическом смыслах”, – написала Свириденко в Facebook.

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