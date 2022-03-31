"Делайте хоть по крохе, но действуйте!" Астафьева призвала помочь пострадавшему в войне Харькову

Астафьева: Умоляю вас, закрывайте каждый день глаза на ужас. Он, обнимая, парализует в вас человека… Фото: da_astafieva / Instagram

"Умоляю вас, закрывайте каждый день глаза на ужас. Он, обнимая, парализует в вас человека… Делайте хоть по крохе, но действуйте! Друзья, поддержите нашу творческую инициативу!" – попросила Астафьева.

Певица сообщила, что они с художницей Анной Водой и фотографом Никой Орловой собирают средства для поддержки Харькова.

Астафьева предложила заказать художественное фото. Вырученные от продажи средства будет отправлены в Харьков.

"Вы помогаете нам не останавливаться. Каждый день ваши донаты поддерживают людей на четырех станциях метро, пекарню, которая предоставляет свежую выпечку, более 50 заказов лекарств на адресную доставку в сутки, бензин для наших волонтеров по всем горячим точкам города и селам рядом с Харьковом", – заявила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dasha Astafieva (@da_astafieva)

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