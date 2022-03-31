"Бородатая мамуля к вам обязательно придет!" Суровцев хочет открыть комнату для животных из горячих точек

Суровцев: Не всех животных удается вернуть хозяевам и пристроить Фото: surovtsev.alexei / Instagram

"Как вы все знаете, каждый день я вытягиваю животных из Ирпеня десятками! Каждый день! И не всех удается вернуть хозяевам, пристроить! Поэтому было принято решение расширить приют при клинике "Асти", куда я свожу брошенных животных", – сообщил актер.

Он заявил, что намерен открыть сбор денег на приют.

"Будет открыта отдельная комната для животных из горячих точек, где им смогут оказать медицинскую помощь, накормить и ухаживать до тех пор, пока хвостатые не найдут своих хозяев", – написал он.

Суровцев отметил, что нужно подготовить помещение и закупить оборудование.

"Вместе мы сила! Вместе мы победим", – заявил актер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Суровцев Алексеи * (@surovtsev.alexei)

"Не переживайте, мои хвостатые друзья! Бородатая мамуля к вам обязательно придет и спасет вас!" – заявил он еще в одном посте 30 марта, который сопроводил собственным снимком с котом на руках.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Суровцев Алексеи * (@surovtsev.alexei)

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