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31 марта, 2022
 
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"Бородатая мамуля к вам обязательно придет!" Суровцев хочет открыть комнату для животных из горячих точек

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Суровцев: Не всех животных удается вернуть хозяевам и пристроить
Суровцев: Не всех животных удается вернуть хозяевам и пристроить
Фото: surovtsev.alexei / Instagram

Украинский актер Алексей Суровцев, который после нападения РФ на Украину занимается спасением брошенных в Ирпене животных, сообщил в Instagram 27 марта, что намерен создать условия для их содержания в одном из приютов.

"Как вы все знаете, каждый день я вытягиваю животных из Ирпеня десятками! Каждый день! И не всех удается вернуть хозяевам, пристроить! Поэтому было принято решение расширить приют при клинике "Асти", куда я свожу брошенных животных", – сообщил актер.

Он заявил, что намерен открыть сбор денег на приют.

"Будет открыта отдельная комната для животных из горячих точек, где им смогут оказать медицинскую помощь, накормить и ухаживать до тех пор, пока хвостатые не найдут своих хозяев", – написал он.

Суровцев отметил, что нужно подготовить помещение и закупить оборудование.

"Вместе мы сила! Вместе мы победим", – заявил актер.

"Не переживайте, мои хвостатые друзья! Бородатая мамуля к вам обязательно придет и спасет вас!" – заявил он еще в одном посте 30 марта, который сопроводил собственным снимком с котом на руках.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Россия, Украина, медицина, война, животные, Ирпень, актер, война России против Украины, спасение, Алексей Суровцев
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