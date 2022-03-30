"Фашистам п...здец". Хименес-Браво назвал самое страшное оружие Украины

"Обычно в армии служат молодые ребята. Они воюют с драйвом, адреналином, от части артистично. Для них это эмоции на всю жизнь. Они горят и рвут. Но самое страшное оружие Украины – это "украинский дядька", – заявил он.

По словам Хименеса-Браво, это мужчина от 45 лет, который воюет без азарта – спокойно и хладнокровно, он просто делает свою работу, которая должна быть сделана хорошо.

"Это тот самый хозяин и глава семьи, который вчера рубил дрова, был за рулем фуры, стоял у станка, руководил бригадой, был лесником, имел бизнес, был полицейским. Этот "покой" с которым он выполняет задачу, завораживает молодых бойцов. (...) Именно "украинского дядьку" разбудили русские. А их сейчас много. А это значит, что фашистам п...здец. Ведь дядька пришел на войну не доказать что-то кому-то, и точно не себе. Он пришел убить всю мразь, чтобы побыстрее вернуться к спокойной жизни: воспитывать внуков, посадить дерево, достроить дом, доделать ремонт, отдать сына в университет, побывать на свадьбе. Это его земля. Это его дом, в который непонятно почему пришли молодые пацаны, русские фашисты и начали учить его жизни", – написал Хименес-Браво.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Эктор Хименес-Браво (@hectorjimenezbravo)

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