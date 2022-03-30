Осадчая – проживающей в РФ Тодоренко: Приглашаем родить в бомбоубежище. Приезд организуем

Осадчая призналась, что не хотела затрагивать эту тему, но решила сделать это в надежде, что "лед тронется".
"От беременной Регины Тодоренко молчание еще более болезненное. Приглашаем родить в бомбоубежище. Приезд организуем", – написала Осадчая.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Осадчая еще 28 февраля призвала Тодоренко высказать свою позицию относительно российской агрессии в Украине. Тодоренко никак не отреагировала на этот призыв. Она во время войны устроила разбор гардероба, а также опубликовала романтическое фото с мужем, российским певцом Владом Топаловым.