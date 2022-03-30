Осадчая – проживающей в РФ Тодоренко: Приглашаем родить в бомбоубежище. Приезд организуем

Осадчая обратилась к Тодоренко, игнорирующей тему войны РФ против Украины Фото: kosadcha / Instagram

Осадчая призналась, что не хотела затрагивать эту тему, но решила сделать это в надежде, что "лед тронется".

"От беременной Регины Тодоренко молчание еще более болезненное. Приглашаем родить в бомбоубежище. Приезд организуем", – написала Осадчая.

Фото: kosadcha / Instagram

Война России против Украины. Главное (обновляется)