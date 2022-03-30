Хименес-Браво: Украинцы – это работящие пчелы, которые в нужный момент объединяются и становятся воинами

Хименес-Браво: Украинцы, я горд, что живу с вами эти 12 лет и пропитался вашим духом Фото: hectorjimenezbravo / Instagram

"Очень воспитанные и трудолюбивые люди. Их объединяет что-то большее, чем язык, история, цвет кожи и территория. Украинец – это дух. Украинцы – не мальчики для битья, которые попадались России все эти десятки лет", – заявил он.

Хименес-Браво отметил, что Украина – маленькая страна относительно России, но украинцы – великая нация. Он также акцентировал внимание на том, что украинец остается украинцем, несмотря на то, где сейчас живет.

"Украинцы – образованные. Они есть в каждой стране на высоких постах. Украинцы – это работящие пчелы, которые в нужный момент объединяются и становится воинами. Они и до войны были волевыми и сильными, но война их так сплотила, что этим вдохновляется весь мир. Не каждая страна Европы имеет такой дух на генетическом уровне. Украинцы сегодня творят историю мира, которую люди по всему миру будут изучать в школах и университетах. Украинцы сегодня меняют мир и борются за мир во всем мире. Украинцы, я горд, что живу с вами эти 12 лет и пропитался вашим духом", – написал Хименес-Браво.

Он заверил, что никогда не будет прежним и назвал себя колумбийцем, который стал украинцем по духу.

"Я буду биться с вами до конца. Я благодарен, что имею такую честь стоять сегодня с вами. Спасибо вам за это", – отметил телеведущий.

Пост он сопроводил собственным фото в костюме украинского гетмана.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Эктор Хименес-Браво (@hectorjimenezbravo)

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