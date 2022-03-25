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Ребрик: Я знаю, победа скоро! Осталось еще совсем немного

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Ребрик: Горький, страшный, полный слез, боли и... несгибаемой надежды. Месяц, за который жизнь перевернулась
Ребрик: Горький, страшный, полный слез, боли и... несгибаемой надежды. Месяц, за который жизнь перевернулась
Фото: liliia.rebrik / Instagram

Украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик 24 марта в Instagram заявила, что месяц войны стал самым коротким и одновременно самым длинным для нее.

"Горький, страшный, полный слез, боли и... несгибаемой надежды. Месяц, за который жизнь перевернулась, разрушилась, разлетелась на маленькие обломки. Она теперь разбита, ранена, но готова восстановиться, встать из пепла в любой момент. Месяц, который ты думаешь о детях, о безграничной любви к ним, прижимаешь их, будто крыльями, защищаешь от боли, слез, страха и ужаса", – написала она.

По словам Ребрик, за этот месяц она поняла еще острее, что никакие богатства мира не сравнимы с миром.

"Вот она – жизнь: в одном маленьком чемоданчике, в одной маленькой папке, в нескольких черно-белых фотографиях, наскоро вытянутых из домашних альбомов. Месяц, как люди показали безумную силу духа: топ-менеджеры сменили галстуки на автоматы, а машины бизнес-класса – на танки – и защищают каждый клочок нашей земли. Женщины плетут сетки, собирают помощь, расселяют, готовят и кормят. Бизнесмены собирают лекарства, собирают деньги, под пулями вывозят людей. Рестораторы бесплатно раздают обеды", – отметила телеведущая.

Ребрик подчеркнула, что каждый человек приближает победу.

"Уже скоро! Я знаю, она уже скоро! Осталось еще совсем немного!" – заявила она.

Пост актриса сопроводила снимком со своими дочерьми Дианой и Полиной.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Лилия Ребрик родилась в 1981 году в Черновцах. В 2001-м окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

В том же году она стала артисткой Киевского академического Молодого театра. Карьеру на телевидении начала в 2006 году, став ведущей прогноза погоды на СТБ. С 2017 года Ребрик является ведущей утреннего шоу на канале "Украина" под названием "Ранок з Україною".

Дочерей Диану (2012) и Полину (2018) Ребрик родила в браке с хореографом Андреем Диким.

Теги: Россия, Украина, война, война России против Украины, телеведущая, женщины, актриса, Лилия Ребрик
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