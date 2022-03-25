Ребрик: Я знаю, победа скоро! Осталось еще совсем немного

Ребрик: Горький, страшный, полный слез, боли и... несгибаемой надежды. Месяц, за который жизнь перевернулась Фото: liliia.rebrik / Instagram

"Горький, страшный, полный слез, боли и... несгибаемой надежды. Месяц, за который жизнь перевернулась, разрушилась, разлетелась на маленькие обломки. Она теперь разбита, ранена, но готова восстановиться, встать из пепла в любой момент. Месяц, который ты думаешь о детях, о безграничной любви к ним, прижимаешь их, будто крыльями, защищаешь от боли, слез, страха и ужаса", – написала она.

По словам Ребрик, за этот месяц она поняла еще острее, что никакие богатства мира не сравнимы с миром.

"Вот она – жизнь: в одном маленьком чемоданчике, в одной маленькой папке, в нескольких черно-белых фотографиях, наскоро вытянутых из домашних альбомов. Месяц, как люди показали безумную силу духа: топ-менеджеры сменили галстуки на автоматы, а машины бизнес-класса – на танки – и защищают каждый клочок нашей земли. Женщины плетут сетки, собирают помощь, расселяют, готовят и кормят. Бизнесмены собирают лекарства, собирают деньги, под пулями вывозят людей. Рестораторы бесплатно раздают обеды", – отметила телеведущая.

Ребрик подчеркнула, что каждый человек приближает победу.

"Уже скоро! Я знаю, она уже скоро! Осталось еще совсем немного!" – заявила она.

Пост актриса сопроводила снимком со своими дочерьми Дианой и Полиной.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik)

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