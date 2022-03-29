"Время замазано ложью и кровью". Группа ДДТ выпустила ролик на трек "Где я". Видео

Клип представляет собой студийное выступление группы. В начале видео бегущей строкой пустили "Евагнгелие от Матфея", в котором, в частности, есть такие строки: "Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное".
"Я думал, что завтра все будет полегче –
Хорошего больше, плохого поменьше.
Но время замазано ложью и кровью,
И моя философия резонирует болью!
Где я? Что я? С кем я? Кто я?" – поется в композиции.
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Война России против Украины. Главное (обновляется)
Песня "Где я" входит в 21-й студийный альбом ДДТ "Творчество в пустоте".
Фронтмен ДДТ Юрий Шевчук в день нападения России на Украину, 24 февраля, заявил, что ни он, ни его группа не поддерживают военную агрессию РФ.