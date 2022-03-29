"Время замазано ложью и кровью". Группа ДДТ выпустила ролик на трек "Где я". Видео

ДДТ: Я думал, что завтра все будет полегче – хорошего больше, плохого поменьше Фото: ddt_band / Instagram

Клип представляет собой студийное выступление группы. В начале видео бегущей строкой пустили "Евагнгелие от Матфея", в котором, в частности, есть такие строки: "Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное".

"Я думал, что завтра все будет полегче –

Хорошего больше, плохого поменьше.

Но время замазано ложью и кровью,

И моя философия резонирует болью!

Где я? Что я? С кем я? Кто я?" – поется в композиции.

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