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Ребрик: Когда наступит мир, я соберу полный зрительный зал. Буду благодарить каждого за то, что пришел, выстоял и выжил

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Ребрик: 34 дня я не видела свой театр
Ребрик: 34 дня я не видела свой театр
Фото: liliia.rebrik / Instagram

Украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик 28 марта в Instagram опубликовала пост по случаю Международного дня театра.

Ребрик отметила, что еще в феврале на спектакле с ее участием в Молодом театре был аншлаг.

"Теперь кажется, что в прошлой жизни", – призналась она.

Актриса отметила, что тогда уже все чувствовали беду, но никто не осознавал, насколько сильно на рассвете 24 февраля изменятся жизни, как велико будет общее горе.

"34 дня я не видела свой театр – театр, которому я посвятила 20 лет своей жизни, то есть ровно ее половину... Кто-то скажет, что неуместно в такие дни вспоминать театр, но мы – актеры, режиссеры, гримеры, костюмеры, художники, монтировщики, билетеры, работники касс, буфетчики, уборщики и реквизиторы и еще десятки работников театра – мы все люди, которые, кроме тоски по стране, еще ужасно скучают по стенам своего родного театра", – призналась Ребрик.

Она отметила, что уже думает о том, как вернется на работу.

"Когда наступит мир, я приду туда. С легким мандражом (как перед каждым спектаклем) буду вслух снова и снова повторять слова своих ролей, хотя каждая из них давно и навсегда во мне. Да, собственно, каждая роль – это уже давно я и есть. Когда наступит мир, я соберу полный зрительный зал. Я буду благодарить каждого за то, что пришел, за то, что выстоял, верил, не сломался и за то, что... выжил", – написала актриса.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Лилия Ребрик родилась в 1981 году в Черновцах. В 2001-м окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

В том же году она стала артисткой Киевского академического Молодого театра. Карьеру на телевидении начала в 2006 году, став ведущей прогноза погоды на СТБ. С 2017 года Ребрик является ведущей утреннего шоу на канале "Украина" под названием "Ранок з Україною".

Теги: Россия, Украина, война, война России против Украины, телеведущая, актриса, спектакль, Лилия Ребрик
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