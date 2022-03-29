Ребрик: Когда наступит мир, я соберу полный зрительный зал. Буду благодарить каждого за то, что пришел, выстоял и выжил

Ребрик отметила, что еще в феврале на спектакле с ее участием в Молодом театре был аншлаг.

"Теперь кажется, что в прошлой жизни", – призналась она.

Актриса отметила, что тогда уже все чувствовали беду, но никто не осознавал, насколько сильно на рассвете 24 февраля изменятся жизни, как велико будет общее горе.

"34 дня я не видела свой театр – театр, которому я посвятила 20 лет своей жизни, то есть ровно ее половину... Кто-то скажет, что неуместно в такие дни вспоминать театр, но мы – актеры, режиссеры, гримеры, костюмеры, художники, монтировщики, билетеры, работники касс, буфетчики, уборщики и реквизиторы и еще десятки работников театра – мы все люди, которые, кроме тоски по стране, еще ужасно скучают по стенам своего родного театра", – призналась Ребрик.

Она отметила, что уже думает о том, как вернется на работу.

"Когда наступит мир, я приду туда. С легким мандражом (как перед каждым спектаклем) буду вслух снова и снова повторять слова своих ролей, хотя каждая из них давно и навсегда во мне. Да, собственно, каждая роль – это уже давно я и есть. Когда наступит мир, я соберу полный зрительный зал. Я буду благодарить каждого за то, что пришел, за то, что выстоял, верил, не сломался и за то, что... выжил", – написала актриса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik)

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