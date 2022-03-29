"Эти песни – часть борьбы белорусов и украинцев против лукашизма и путинизма". Михалок и "Ляпис Трубецкой" дадут концерты в поддержку Украины

Целью концертов объявили сбор средств для Украины и возможность свободомыслящих граждан Евросоюза реально участвовать в борьбе против имперской идеологии Кремля.
Все мероприятия проходят под патронажем Министерства культуры Украины, европейских организаций, солидарных с борьбой украинского народа, и при поддержке небезразличных граждан свободной Европы.
Михалок анонсировал в концертной программе песни из альбомов "Капитал", "Веселые картинки", "Рабкор" и "Матрешка", а также композиции "Воины света", "Не быть скотом", "Играй", "Манифест".
"Эти песни звучат в наше военное время еще более злободневными и актуальными! Эти песни являются неотъемлемой частью истории борьбы белорусов и украинцев против лукашизма и путинизма", – подчеркнул музыкант.
Концерты состоятся 8 апреля в Риге, 9 апреля в Таллине, 11 апреля – в Вильнюсе.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Группа "Ляпис Трубецкой" распалась в 2014 году на две команды: Brutto и Trubetskoy.
Михалок после нападения РФ на Украину обратился к российским рок-музыкантам с призывом говорить правду о войне и назвать открыто президента РФ Владимира Путина убийцей.