"Эти песни – часть борьбы белорусов и украинцев против лукашизма и путинизма". Михалок и "Ляпис Трубецкой" дадут концерты в поддержку Украины

"Ляпис Трубецкой" намерен передать в Украину деньги, полученные от концертов Фото: brutto_nostra / Instagram

Целью концертов объявили сбор средств для Украины и возможность свободомыслящих граждан Евросоюза реально участвовать в борьбе против имперской идеологии Кремля.

Все мероприятия проходят под патронажем Министерства культуры Украины, европейских организаций, солидарных с борьбой украинского народа, и при поддержке небезразличных граждан свободной Европы.

Михалок анонсировал в концертной программе песни из альбомов "Капитал", "Веселые картинки", "Рабкор" и "Матрешка", а также композиции "Воины света", "Не быть скотом", "Играй", "Манифест".

"Эти песни звучат в наше военное время еще более злободневными и актуальными! Эти песни являются неотъемлемой частью истории борьбы белорусов и украинцев против лукашизма и путинизма", – подчеркнул музыкант.

Концерты состоятся 8 апреля в Риге, 9 апреля в Таллине, 11 апреля – в Вильнюсе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от BRUTTO NOSTRA (@brutto_nostra)

Война России против Украины. Главное (обновляется)