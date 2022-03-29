"Мы одна большая семья, которая не оставляет друг друга". Макс Барских выступил перед переселенцами во Львове

"Приехал во Львов посетить людей, вынужденных покинуть свои дома, города и семьи, чтобы выжить. Я очень сочувствую каждому украинцу в эти трудные времена. Я очень горжусь каждым из вас! Мы одна большая семья, которая не оставляет друг друга. Вместе мы отстроим нашу новую Украину. Страну любви, единства и счастья! Мое сердце сейчас с каждым из вас. Я люблю вас!" – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Max Barskih | Макс Барских (@max_barskih)

Война России против Украины. Главное (обновляется)