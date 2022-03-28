"Фу-у-у", "Позор тебе". Лолита во время войны России против Украины анонсировала концерт в Москве

"В непростое время люди должны делать то, что они умеют. Ко мне на концерты всегда ходят за трансформацией негатива в веру в себя и за обновлением "батарейки". Мне нужно отдавать и заряжаться самой", – заявила певица.⁣

Война России против Украины. Главное (обновляется)

"Фу-у-у", – прокомментировала подписчица lena.dnipro.

"Позор тебе", – написала stellakarmazina.

Контекст:

Лолита Милявская родилась 14 ноября 1963 года в Мукачево. С 1985-го по 2000 год она была солисткой кабаре-дуэта "Академия", выступая в тандеме с артистом Александром Цекало. После распада дуэта в 2000 году Милявская начала сольную карьеру. В ее дискографии восемь студийных альбомов.

Весной 2017 года Лолита заявила, что украинские пограничники не впустили ее в Украину из-за посещения Керчи в оккупированном Крыму в 2015 году. Спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что Милявской запретили въезд на три года.

Лолита отказалась признавать, что нарушила законы Украины, и пообещала отстаивать свои права в международных судах.