"Вы нам не братья, а враги". Потап написал стихотворение к путинисту Безрукову

"Есть место и в полях России

Среди не чуждых вам гробов,

Сережа, за кого всех держишь нас тут?

За лохов.

Ведь пачками везут, Безруков,

И без ног, и без голов

Твоих же соплеменников, Сережа,

Которых все тут держат за лохов.

Я понимаю, что цитата, что это классика, небось.

Сережа, слушай-ка Потапа, ты это дело, Серый, брось.

Из тех племен, что состоит Россия,

Ваш Путин бросил к нам орду.

И думали, что мы бессильны.

Сережа, все они в аду.

Сережа, на своей земле сражаться –

не на соседа нападать.

Не знаете вы это, братцы,

Ой, бл...дь, не братцы, твою мать!

Как мог я так оговориться –

Вы нам не братья, а враги.

И русский воин, если возвратится,

То уж без рук, без глаз и без ноги", – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

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