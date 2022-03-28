"Вы нам не братья, а враги". Потап написал стихотворение к путинисту Безрукову

"Есть место и в полях России
Среди не чуждых вам гробов,
Сережа, за кого всех держишь нас тут?
За лохов.
Ведь пачками везут, Безруков,
И без ног, и без голов
Твоих же соплеменников, Сережа,
Которых все тут держат за лохов.
Я понимаю, что цитата, что это классика, небось.
Сережа, слушай-ка Потапа, ты это дело, Серый, брось.
Из тех племен, что состоит Россия,
Ваш Путин бросил к нам орду.
И думали, что мы бессильны.
Сережа, все они в аду.
Сережа, на своей земле сражаться –
не на соседа нападать.
Не знаете вы это, братцы,
Ой, бл...дь, не братцы, твою мать!
Как мог я так оговориться –
Вы нам не братья, а враги.
И русский воин, если возвратится,
То уж без рук, без глаз и без ноги", – написал он.
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Война России против Украины. Главное (обновляется)
Безруков в 2014 году поддержал аннексию Россией Крыма.
Безруков поддержал нападение РФ 24 февраля 2022 года на Украину. Об этом он сказал во время выступления со спектаклем в "ЛДНР". Видео публиковали на YouTube-канале RuNews24. Он заявил, что российские солдаты выполняют свои обязанности и борются за безопасность россиян.