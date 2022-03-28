"В самое сердце!" Актриса сериалов студии "Квартал 95" Саливанчук спела "Пісню про матір". Видео

"Сегодня день театра, но сейчас практически никто не концентрирует внимание на праздниках, ведь в период войны вообще безразлично, какой день, какой месяц, важно только одно – чтобы мы победили. Поэтому эту песню я посвящаю всем матерям и нашей матери-Украине", – заявила актриса.
Саливанчук назвала украинских женщин отважными, несокрушимыми, вдохновляющими.
"Нам сложно, но мы не говорим: "Если победим", мы говорим: "Когда придет победа". Каждая мать, ожидающая своего сына с фронта, и каждая мать, которая сейчас выполняет самую главную свою миссию – спасает своих детей, стремглав убегая от пули оккупанта, – все они несокрушимы! Героические военные, которые ушли на фронт, или отважные врачи, которые спасают наших граждан в горячих точках, все они невероятные женщины Украины", – написала она.
Саливанчук добавила, что каждый новый день приближает нас к победе, мы сможем вместе все.
"Слава Украине! Слава нации! Смерть врагам!" – написала она.
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"В самое сердце!" – прокомментировала подписчица niutakolomiets.
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Анна Саливанчук родилась в 1985 году. Она замужем за Божковым с 2015 года. В том же году у пары родился сын Глеб, а 1 сентября 2020-го – второй сын Никита.
Наиболее известный проект с участием Саливанчук – сериал "Однажды под Полтавой". Это украинский ситком, премьера которого состоялась 28 октября 2014 года на телеканале "Тет". Всего вышло 14 сезонов сериала. Также Саливанчук снималась в сериале "Сваты". Его показывали украинские телеканалы "Интер" и "1+1". Премьера состоялась в 2008 году. Последний (седьмой) сезон завершился в 2021 году.