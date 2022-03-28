"В самое сердце!" Актриса сериалов студии "Квартал 95" Саливанчук спела "Пісню про матір". Видео

"Сегодня день театра, но сейчас практически никто не концентрирует внимание на праздниках, ведь в период войны вообще безразлично, какой день, какой месяц, важно только одно – чтобы мы победили. Поэтому эту песню я посвящаю всем матерям и нашей матери-Украине", – заявила актриса.

Саливанчук назвала украинских женщин отважными, несокрушимыми, вдохновляющими.

"Нам сложно, но мы не говорим: "Если победим", мы говорим: "Когда придет победа". Каждая мать, ожидающая своего сына с фронта, и каждая мать, которая сейчас выполняет самую главную свою миссию – спасает своих детей, стремглав убегая от пули оккупанта, – все они несокрушимы! Героические военные, которые ушли на фронт, или отважные врачи, которые спасают наших граждан в горячих точках, все они невероятные женщины Украины", – написала она.

Саливанчук добавила, что каждый новый день приближает нас к победе, мы сможем вместе все.

"Слава Украине! Слава нации! Смерть врагам!" – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ann Salivanchyk (@salivanchuk.anna)

"В самое сердце!" – прокомментировала подписчица niutakolomiets.

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