"Мы провели неделю в беспамятстве и ужасных нервах". Беременная жена Макаревича рассказала, как эвакуировала родителей из Киева

Родители Кляйн приняли решение эвакуироваться после того, как в дом неподалеку от них прилетел снаряд. Она отметила, что родители до последнего не верили в полномасштабную войну РФ против Украины.

"Мои родители, как и Андрей, были уверены, что такого быть не может. Ситуация действительно какая-то фантасмагорическая. Никто не мог ее предвидеть. Поэтому они ехали позже, когда уже были военные действия в Киеве. С помощью еврейских (израильских) спасательных миссий и организаций, которые очень помогли нам, – рассказала жена музыканта.

Она отметила, что эвакуация проходила в напряжении.

"Это было ужасно нервозно и тревожно. Мы провели неделю в беспамятстве и ужасных нервах, но все получилось", – призналась она.

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Видео: Сніданок з 1+1 / YouTube

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