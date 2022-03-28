"Мы провели неделю в беспамятстве и ужасных нервах". Беременная жена Макаревича рассказала, как эвакуировала родителей из Киева

Родители Кляйн приняли решение эвакуироваться после того, как в дом неподалеку от них прилетел снаряд. Она отметила, что родители до последнего не верили в полномасштабную войну РФ против Украины.
"Мои родители, как и Андрей, были уверены, что такого быть не может. Ситуация действительно какая-то фантасмагорическая. Никто не мог ее предвидеть. Поэтому они ехали позже, когда уже были военные действия в Киеве. С помощью еврейских (израильских) спасательных миссий и организаций, которые очень помогли нам, – рассказала жена музыканта.
Она отметила, что эвакуация проходила в напряжении.
"Это было ужасно нервозно и тревожно. Мы провели неделю в беспамятстве и ужасных нервах, но все получилось", – призналась она.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Кляйн – четвертая супруга Макаревича. Они поженились в декабре 2019 года. Пара познакомилась, когда певец искал экскурсовода по Эфиопии. Музыканту Кляйн порекомендовали в качестве лучшего экскурсовода по этой стране. В эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона Макаревич сообщил, что его супруга выросла в Киеве.
Она окончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, после чего уехала в Израиль.