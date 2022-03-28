Зеленская: Наша страна сейчас защищает мир не только для себя, но и для всего мира

Зеленская: На войне каждый день – как жизнь Фото: olenazelenska_official / Instagram

"На войне каждый день – как жизнь. Наши дети привыкли засыпать под звуки взрывов. Но я прошу вас: не привыкайте к войне! Ведь нельзя в ХХІ веке в Европе привыкать к тому, что дети засыпают под звуки снарядов и не знают, будут ли живы завтра. Нельзя привыкать к братским могилам, в которые превращаются мирные города. Война в Украине – это война на пороге вашего дома. Оставайтесь открытыми, оставайтесь чуткими. Оставайтесь на стороне мира и человечности. Тогда победа Украины будет и вашей победой!" – заявила она.

Зеленская отметила, что марафон транслировали более 20 стран, и Украина сплотила вокруг себя весь мир. По словам супруги украинского президента, первые леди всего мира приобщились к информационному фронту и каждый день рассказывают правду о войне в Украине, а в своих государствах гостеприимно принимают украинских женщин и детей.

Жена Зеленского заявила, что концерт – еще один вклад в победу Украины.

"На таких мероприятиях, как это, особенно чувствуется: наша страна сейчас защищает мир не только для себя, но и для всего мира. Благо, мир это понимает", – подчеркнула она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Olena Zelenska (@olenazelenska_official)

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