"Електронний чіп у голову їй вшили, щоб Росію вона мітила гівном". Никитюк в новом ролике высмеяла российскую пропаганду

"Ловите новую биологическую песню от нашей компании", – написала телеведущая.

В композиции рассказывается о желтокрылой украинской птице, которая села на заборе "москалевского Кремля", чтобы распылить там новый вирус. Никитюк заявила, что эту птицу вырастили в тайных голубятнях за Днепром западные ученые.

"Електронний чіп у голову їй вшили, щоб Росію вона мітила гівном", – спела телеведущая.

Она рассказала, что украинская птица страшнее байрактара и оплодотворяет женщин с неба, после чего те рожают бандеровцев. А украинские гуси, как поется в песне, сбивают любые российские самолеты.

Трек Никитюк сопроводила анимационным роликом.

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