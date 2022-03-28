Александр Шуфрич о футболисте Тимощуке: Я все-таки надеюсь, что Толика в РФ держат в заложниках

"Они пока не давали публичных комментариев. Я все-таки надеюсь, что Толика там держат в заложниках. Но если серьезно, для меня больше не существует человека, которого зовут Анатолий Тимощук. Тоже самое могу сказать и про Ордеца", – подчеркнул он.
Шуфрич отметил, что пока не знает истинных причин, по которым футболисты молчат о военной агрессии РФ против Украины.
"Возможно, в теории, у Тимощука сейчас стоит вопрос освобождения активов, которые он сможет послать на нужды ВСУ, поэтому он и молчит, чтобы решить этот вопрос. Будем верить, что есть причина его молчанию. Тимощук был легендой сборной Украины и может он еще сможет обелить свое имя", – предположит Шуфрич.
Он добавил, что, если Тимощук продолжает играть за питерский "Зенит", это однозначно предательство.
"Одно дело, когда ты молчишь по какой-то причине, а совсем другое – полное безразличие", – подчеркнул он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Анатолий Тимощук – уроженец Луцка. На профессиональном уровне играл в Украине за луцкую "Волынь" (1995–1997) и донецкий "Шахтер" (1998–2007), провел четыре сезона в мюнхенской "Баварии" (2009–2013) и дважды подписывал контракт с российским "Зенитом" (2007–2009 и 2013–2015). За сборную Украины с 2000-го по 2016 год провел 144 матча – это рекордный показатель. Сейчас работает ассистентом тренера в "Зените".
После вторжения РФ в Украину бывший капитан национальной сборной остался работать в российском клубе и никак не отреагировал на военные преступления российских войск против Украины.
Бывший украинский футболист российского происхождения Александр Алиев заявил, что разочарован молчанием Тимощука.
9 марта мэр Луцка Игорь Полищук в Facebook сообщил, что на ближайшей сессии городского совета на голосование будет вынесен проект решения о лишении Тимощука звания "Почетный гражданин Луцка". "Тимощук за все время войны не только не сделал ни одного публичного заявления по поводу нападения РФ на Украину, но еще и остался работать в клубе страны-оккупанта", – заявил мэр Луцка.
11 марта УАФ лишила Тимощука тренерской лицензии, а также всех титулов, завоеванных им в составе донецкого "Шахтера". Кроме того, футболисту пожизненно запрещено заниматься профессиональной деятельностью в Украине.
Иван Ордец – уроженец села Ближнего Волновахского района Донецкой области. Играл за сборную Украины до марта 2018 года, после чего перешел в московское "Динамо".