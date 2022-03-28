Александр Шуфрич о футболисте Тимощуке: Я все-таки надеюсь, что Толика в РФ держат в заложниках

"Они пока не давали публичных комментариев. Я все-таки надеюсь, что Толика там держат в заложниках. Но если серьезно, для меня больше не существует человека, которого зовут Анатолий Тимощук. Тоже самое могу сказать и про Ордеца", – подчеркнул он.

Шуфрич отметил, что пока не знает истинных причин, по которым футболисты молчат о военной агрессии РФ против Украины.

"Возможно, в теории, у Тимощука сейчас стоит вопрос освобождения активов, которые он сможет послать на нужды ВСУ, поэтому он и молчит, чтобы решить этот вопрос. Будем верить, что есть причина его молчанию. Тимощук был легендой сборной Украины и может он еще сможет обелить свое имя", – предположит Шуфрич.

Он добавил, что, если Тимощук продолжает играть за питерский "Зенит", это однозначно предательство.

"Одно дело, когда ты молчишь по какой-то причине, а совсем другое – полное безразличие", – подчеркнул он.

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