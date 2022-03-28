Фронтмен "Бумбокса" Хлывнюк, получивший ранение, показал лицо с гематомой крупным планом

Музыкант запечатлен на больничной койке, с пластырем под глазом.
Хлывнюк обнародовал 28 марта еще одно свежее фото в Instagram, на котором показал лицо с гематомой крупным планом.
"Прекрасного весеннего дня, друзья!" – написал он.
Хлывнюк поблагодарил поклонников за поддержку.
"Выздоравливаю не по дням, а по минутам! Люблю вас!" – заявил музыкант.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Хлывнюк вместе с музыкантами группы "Бумбокс" вступили в ряды территориальной обороны Киева. Музыкант сообщил об этом 25 февраля в Instagram.
26 марта Хлывнюк сообщил, что попал под минометный обстрел и был ранен.