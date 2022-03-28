Фронтмен "Бумбокса" Хлывнюк, получивший ранение, показал лицо с гематомой крупным планом

Хлывнюк: Выздоравливаю не по дням, а по минутам! Фото: andriihorolski / Instagram

Музыкант запечатлен на больничной койке, с пластырем под глазом.

Фото: andriihorolski / Instagram

Хлывнюк обнародовал 28 марта еще одно свежее фото в Instagram, на котором показал лицо с гематомой крупным планом.

"Прекрасного весеннего дня, друзья!" – написал он.

Хлывнюк поблагодарил поклонников за поддержку.

"Выздоравливаю не по дням, а по минутам! Люблю вас!" – заявил музыкант.

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