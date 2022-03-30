$16 млн для Украины собрали на концерте с участием Ширана, Кабельо, Роджерса и Джамалы

Ширан о благотворительном концерте в пользу Украины: Большое спасибо, что пришли. Это такое важное дело. И для меня большая честь быть здесь Фото: teddysphotos / Instagram

В концерте приняли участие исполнители Эд Ширан, Камила Кабельо, Найл Роджерс, Эмели Санде, Snow Patrol, Бекки Хилл, Грегори Портер, Палома Фейт, Том Оделл, The Manic Street Preachers, а также украинская певица Джамала с песней "1944".

Когда певица подняла украинский флаг, зал отреагировал бурными овациями.

"Большое спасибо всем музыкантам за поддержку Украины, за то, что стоите вместе с Украиной, потому что это действительно важно для нас", – сказала Джамала.

Британский певец Эд Ширан подчеркнул важность благотворительных мероприятий в пользу Украины.

"Большое спасибо, что пришли. Это такое важное дело. И для меня большая честь быть здесь", – заявил со цены он.

Билеты на концерт приобрели около 8 тыс. человек. Шоу транслировал телеканал ITV. Всего удалось собрать £12 млн ($16 млн). Средства собирала благотворительная организация Disasters Emergency Committee.

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