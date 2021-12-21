ГОРДОН
 
 
КУЛЬТУРА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Дорн: Мне трудно в этом признаваться, но у меня есть фобия большого скопления людей

 
|
Дорн: Я испытываю определенное давление от внимания, взглядов, вопросов
Дорн: Я испытываю определенное давление от внимания, взглядов, вопросов
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Украинский певец, музыкант и продюсер Иван Дорн в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал о своих фобиях.

"Мне трудно в этом признаваться сейчас, но у меня есть фобия большого скопления людей. И внимания людей ко мне", – заявил артист.

Он отметил, что не имеет в виду концерты. 

"Я говорю о каких-то закулисных историях. Когда я встречаюсь с большим количеством внимания в мою сторону, если я не исполняю роль артиста в этот момент, то мне становится не по себе. Я всегда бегу... Хотя мне очень нравится, потому что я познаю само событие. Мне нравится, потому что я впитываю культуру, мне интересны какие-то решения: будь то свет, звук, что-то еще. Но в то же время я испытываю определенное давление от внимания, взглядов, вопросов. Слишком много всего контекстуального и нарративного случилось со мной в этой жизни, что теперь мне не дает комфортно себя чувствовать. Это моя фобия", – заявил он. 

Певец сказал, что не боится смерти – хотя раньше ему сложно было принять мысль о ней, но теперь он понимает, "что она произойдет – и все".

"Плюс есть еще одна фобия: собственной бесполезности. Мне очень сложно проводить время без пользы. Мне страшно с самого детства, потому что мама меня каждый раз тыкала носом в неправильное проведение свободного времени. "У тебя времени мало. Умрем все рано или поздно. Так что ты должен быть полезным. Займись чем-то полезным", – поделился музыкант.

Дорн: Когда ты первый раз встречаешься с Европой, думаешь: "Вау! Да ты че!" Переезжаешь и понимаешь: менталитет не мой, ценности не мои. Свобода? Да нет здесь ни хрена свободы. Полный текст интервью Дорна Гордону

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube


Контекст:

Иван Дорн родился в 1988 году в Челябинске, в 1990 году вместе с семьей переехал в Украину. Известность артисту принесло участие в группе "Пара нормальных". Он выступал в ее составе с 2007-го по 2010 год. Покинув группу, артист начал сольную карьеру. За это время музыкант выпустил три альбома, последний – в 2017 году

Сейчас Дорн известен не только как певец, но и как продюсер, актер, композитор. В 2016 году основал собственный музыкальный лейбл Masterskaya, который занимается продвижением ряда артистов.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: музыка, концерт, Иван Дорн, певец, музыкант
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Секс. Вот истинное наслаждение". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару надела платье, сильно облегающее грудь
"Секс. Вот истинное наслаждение". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару надела платье, сильно облегающее грудь
"Рыхлое тело и плоские ягодицы". Дана Борисова показала "честные" фото после пластической операции
"Рыхлое тело и плоские ягодицы". Дана Борисова показала "честные" фото после пластической операции
  Влада Седан рассказала, почему рожала дочь в США, а не в Великобритании, где проживает вместе с Зинченко
  Влада Седан рассказала, почему рожала дочь в США, а не в Великобритании, где проживает вместе с Зинченко
"Клавдия какая большая стала, ростом с маму почти". Орбакайте показала повзрослевшую дочь
"Клавдия какая большая стала, ростом с маму почти". Орбакайте показала повзрослевшую дочь
"Самый новогодний десерт". Рецепт без муки, яиц и выпекания
"Самый новогодний десерт". Рецепт без муки, яиц и выпекания
  Виталий Кличко рассказал о семейном статусе 45-летнего младшего брата Владимира Кличко
  Виталий Кличко рассказал о семейном статусе 45-летнего младшего брата Владимира Кличко
Обладательницу титула "Мисс Украина Вселенная 2021" Неплях вызвали в суд
Обладательницу титула "Мисс Украина Вселенная 2021" Неплях вызвали в суд
"Какие шикарные мячики". Экс-участница "ВИА Гры" Котова показала голую грудь
"Какие шикарные мячики". Экс-участница "ВИА Гры" Котова показала голую грудь
  Дорн: Мои кумиры детства? "На-на", Газманов, Укупник… Я не шучу
  Дорн: Мои кумиры детства? "На-на", Газманов, Укупник… Я не шучу G
Дмитрий ГОРДОН
"Ого! Огонь". Сопонару и Саливанчук в сильно декольтированных платьях попрыгали перед камерой
"Ого! Огонь". Сопонару и Саливанчук в сильно декольтированных платьях попрыгали перед камерой
  "Я болел COVID-19, потом вакцинировался COVID". Нардеп Тищенко не смог ответить Осадчей, какой вакциной он привит. Видео
  "Я болел COVID-19, потом вакцинировался COVID". Нардеп Тищенко не смог ответить Осадчей, какой вакциной он привит. Видео
"Прелесть". Тина Кароль оголила грудь и бедро
"Прелесть". Тина Кароль оголила грудь и бедро
Главные героини сериала "Секс в большом городе" отреагировали на скандал вокруг Криса Нота, обвиняемого в изнасилованиях
Главные героини сериала "Секс в большом городе" отреагировали на скандал вокруг Криса Нота, обвиняемого в изнасилованиях
"Вульгарщина", "Булочки", "Арбузы". 41-летняя Семенович показала грудь во время падения вперед
"Вульгарщина", "Булочки", "Арбузы". 41-летняя Семенович показала грудь во время падения вперед
Павлик отреагировал на обвинения четвертой жены в разрушении их брака
Павлик отреагировал на обвинения четвертой жены в разрушении их брака
Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала оголенную спину и декольте
Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала оголенную спину и декольте
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Хоть бы вареник прикрыла", "Очень экстравагантно". 43-летняя Ани Лорак засветила перед зрителями промежность (237157)
2
"Первый раз вижу такую любовь". Экс-супруга Ани Лорак сняли, когда он гладил промежность своей новой возлюбленной. Видео (73322)
3
"Эротичная очень". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару развела ноги рядом с мужчиной (63724)
4
"Подстилка! Шлюха! На все готова ради денег!" Асмус показала пятую точку и пожаловалась на подписчиков (39850)
5
"Вау!", "Очень горячая штучка". Настя Каменских показала фигуру в мини-юбке и ботфортах (38693)
6
"Анюта, жги", "Вдохновляющий вид". 39-летняя Седокова оголила грудь и пах (32189)
7
"Женщина-зажигалочка". Ребрик в прыжке показала растяжку и засветила промежность (26906)
8
"Ты красотка и грудь у тебя красивая". Звезда "Женского квартала" Оруджова показала пышный бюст (23619)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS