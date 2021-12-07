Дорн: Со стороны ФСБ никаких "заходов" не было. Если бы это случилось, я бы прекратил выступать в России

Дорн: Я люблю свободу, я хочу свободно выражать и транслировать свою музыку. И я не хочу зависеть от политических аспектов Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Гордон напомнил, что в свое время брал интервью у первого заместителя председателя КГБ СССР генерала армии Филиппа Бобкова.

"В 5-м управлении КГБ он в том числе занимался вербовкой представителей интеллигенции. И он мне рассказывал, что вербовали огромное количество писателей, поэтов, режиссеров, артистов, певцов и так далее. То есть они работали с КГБ, и другого варианта выехать за границу в советское время практически не было. Редко кому удавалось проскочить, не будучи завербованным комитетом. Я же понимаю, что методы КГБ перешли к ФСБ. Вы – популярнейший человек. Со стороны ФСБ не было "заходов"?" – спросил Гордон.

"Ни разу. Вообще. Если бы это случилось, я бы прекратил выступать на территории России. Потому что я люблю свободу, я хочу свободно выражать и транслировать свою музыку. И я не хочу зависеть от политических аспектов", – сказал Дорн.

Он подчеркнул, что не будет сотрудничать со спецслужбами ни в одной стране.

"Есть моя личная позиция, мое отношение к моей стране, ко всем остальным странам, к моей миссии. И если кто-то начнет влиять на это, то я прекращаю просто деятельность сразу", – отметил Дорн.

Часть интервью Гордону (в основном ту, которая касалась политики) музыкант дал на украинском языке. Он сказал, что это его позиция.

"Сегодня хочу, чтобы моя страна слышала меня на украинском. Просто так хочется найти общий язык со своей страной. Я вообще не так много даю интервью. И когда мы с вами договаривались, я подумал, что это классная возможность кое-что объяснить: объяснить свою позицию, свои мысли", – сказал музыкант.

Он признал, что продолжает гастролировать по России, но подчеркнул, что за границей остается "именно украинцем".

"Я артист. Для меня музыка – жизнь. И я делюсь ею со всеми, кто пожелает. Это главный момент для меня и даже для тех, кто меня совсем не воспринимает", – сказал Дорн.

Он отметил, что нормально относится к критике, если они касается его музыки, но его задевают обвинения в нелюбви к своей стране.

"Когда меня не любят из-за музыки, мыслей или голоса – окей, воспринимаю это нормально. Мне становится обидно тогда, когда обвиняют в нелюбви к стране. Я не кричу со сцены о своем патриотизме, однако от меня этого требуют некоторые силы. Но я говорю, что я украинский артист, – сказал Дорн. – Здесь рождены мои дети, здесь моя семья, мои родители. И когда ты выясняешь, что тебя не воспринимают в [родной] стране, это накладывает отпечаток чего-то тяжелого и непонятного. И ты не знаешь, как дальше двигаться. Потому что ничего плохого для своей страны ты на самом деле не делал и всегда был уверен в том, что все, что ты делаешь, – это только проукраинское. Однако оказывается, что можно перевернуть все совсем по-другому, просто выхватывая разные контексты. Опять же, делая заголовки, направленные на кликбейты".

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube