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Дорн: Обидно, когда меня обвиняют в нелюбви к стране. Я не кричу со сцены о патриотизме, однако говорю, что я украинский артист

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Дорн: Когда ты выясняешь, что тебя не воспринимают в стране, это накладывает отпечаток чего-то тяжелого и непонятного
Дорн: Когда ты выясняешь, что тебя не воспринимают в стране, это накладывает отпечаток чего-то тяжелого и непонятного
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Украинский музыкант Иван Дорн в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, что его задевают обвинения в нелюбви к своей стране. Интервью транслируется сейчас на YouTube-канале "В гостях у Гордона".

Часть интервью Дорн (в основном ту, которая касалась политики) дал на украинском языке. Он сказал, что это его позиция.

"Сегодня хочу, чтобы моя страна слышала меня на украинском. Просто так хочется найти общий язык со своей страной. Я вообще не так много даю интервью. И когда мы с вами договаривались, я подумал, что это классная возможность кое-что объяснить: объяснить свою позицию, свои мысли", – сказал музыкант

Он отметил, что нормально относится к критике, если она касается его музыки. 

"Когда меня не любят из-за музыки, мыслей или голоса – окей, воспринимаю это нормально. Мне становится обидно тогда, когда обвиняют в нелюбви к стране. Я не кричу со сцены о своем патриотизме, однако от меня этого требуют некоторые силы. Но я говорю, что я украинский артист", – сказал Дорн. 

Он признал, что даже после оккупации Крыма и начала российский агрессии на Донбассе продолжает много гастролировать по России, но подчеркнул, что за границей остается "именно украинцем". 

"Я артист. Для меня музыка – жизнь. И я делюсь ею со всеми, кто пожелает. Это главный момент для меня и даже для тех, кто меня совсем не воспринимает. Я выступаю за музыкальное будущее. Не просто микрофон, не просто сцена, а рупор, говорящий: "Верьте в свое я и в независимость каждого в отдельности", – сказал Дорн. 

Он отметил, что хочет собирать тысячи зрителей благодаря музыке, а не "благодаря патриотическим речам". 

"Поэтому у меня самые лучшие зрители, которые не сомневаются в патриотизме Дорна", – сказал музыкант. 

Он сообщил, что с семьей живет в Украине и никогда не уезжал из страны.

"Здесь рождены мои дети, здесь моя семья, мои родители. И когда ты выясняешь, что тебя не воспринимают в [родной] стране, это накладывает отпечаток чего-то тяжелого и непонятного. И ты не знаешь, как дальше двигаться. Потому что ничего плохого для своей страны ты на самом деле не делал и всегда был уверен в том, что все, что ты делаешь, – это только проукраинское. Однако оказывается, что можно перевернуть все совсем по-другому, просто выхватывая разные контексты. Опять же, делая заголовки, направленные на кликбейты. Вот таким образом ты оказываешься в ситуации, когда не знаешь, что делать", – объяснил музыкант. 

При этом он подчеркнул, что никогда не чувствовал травлю в Украине и может свободно работать в этой стране.

"С того момента, как случилась Masterskaya, у меня здесь множество концертов, проектов, направленных на развитие украинской культуры. И мне никто не мешает это делать. Даже способствуют тому, чтобы это происходило. Культурные деятели приходят и считаются со мной. Ничего плохого о том, что я здесь делаю, никогда не слышал. Всему, что мы делаем, люди только аплодируют.... Все нормально, все классно. Никакой травли я не чувствую", – сказал музыкант. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Дорн в 2007–2010 годах вместе с Аней Добрыдневой выступал в дуэте "Пара Нормальных". В 2010 году начал сольную карьеру. За это время музыкант выпустил три альбома, последний – в 2017 году

В 2016 году основал собственный музыкальный лейбл Masterskaya, который сейчас занимается продвижением ряда артистов, в том числе певца Constantine, певицы Юлии Юриной и группы [О].

После начала военной агрессии РФ Дорн продолжил гастроли в России, из-за чего подвергся критике в Украине. В 2017 году он дал резонансное интервью российскому журналисту Юрию Дудю, в котором, в частности, сказал, что ему "нравится" считать русских и украинцев братьями, назвал войну между Россией и Украиной "ссорой двух собратьев", а также признался, что надел футболку с тризубцем в 2014 году, "чтобы по поводу костюма никто не вонял". 

В интервью Гордону он назвал войну между Украиной и Россией "полным п...здецом". Музыкант сказал, что до сих пор не может осознать, что между двумя странами происходит военный конфликт и что часть территории Украины оккупирована. Он также рассказал, что во время поездок в РФ не сталкивается с проявлением агрессии к украинцам, но отметил, что многие россияне считают, что Украина и Россия – "это то же самое и что мы должны быть частью России". "Я говорю, что это совсем другая страна, это независимая страна со своей историей, со своим будущим. У нас совсем другие ценности, другие принципы, другой вкус, у нас другая культура в целом. Мне кажется, что когда это поймут все, война закончится", – считает Дорн.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Крым, Украина, оккупация, аннексия, Иван Дорн, российская агрессия, война в Украине, война на Донбассе
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