Дорн: Обидно, когда меня обвиняют в нелюбви к стране. Я не кричу со сцены о патриотизме, однако говорю, что я украинский артист

Дорн: Когда ты выясняешь, что тебя не воспринимают в стране, это накладывает отпечаток чего-то тяжелого и непонятного Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Часть интервью Дорн (в основном ту, которая касалась политики) дал на украинском языке. Он сказал, что это его позиция.

"Сегодня хочу, чтобы моя страна слышала меня на украинском. Просто так хочется найти общий язык со своей страной. Я вообще не так много даю интервью. И когда мы с вами договаривались, я подумал, что это классная возможность кое-что объяснить: объяснить свою позицию, свои мысли", – сказал музыкант.

Он отметил, что нормально относится к критике, если она касается его музыки.

"Когда меня не любят из-за музыки, мыслей или голоса – окей, воспринимаю это нормально. Мне становится обидно тогда, когда обвиняют в нелюбви к стране. Я не кричу со сцены о своем патриотизме, однако от меня этого требуют некоторые силы. Но я говорю, что я украинский артист", – сказал Дорн.

Он признал, что даже после оккупации Крыма и начала российский агрессии на Донбассе продолжает много гастролировать по России, но подчеркнул, что за границей остается "именно украинцем".

"Я артист. Для меня музыка – жизнь. И я делюсь ею со всеми, кто пожелает. Это главный момент для меня и даже для тех, кто меня совсем не воспринимает. Я выступаю за музыкальное будущее. Не просто микрофон, не просто сцена, а рупор, говорящий: "Верьте в свое я и в независимость каждого в отдельности", – сказал Дорн.

Он отметил, что хочет собирать тысячи зрителей благодаря музыке, а не "благодаря патриотическим речам".

"Поэтому у меня самые лучшие зрители, которые не сомневаются в патриотизме Дорна", – сказал музыкант.

Он сообщил, что с семьей живет в Украине и никогда не уезжал из страны.

"Здесь рождены мои дети, здесь моя семья, мои родители. И когда ты выясняешь, что тебя не воспринимают в [родной] стране, это накладывает отпечаток чего-то тяжелого и непонятного. И ты не знаешь, как дальше двигаться. Потому что ничего плохого для своей страны ты на самом деле не делал и всегда был уверен в том, что все, что ты делаешь, – это только проукраинское. Однако оказывается, что можно перевернуть все совсем по-другому, просто выхватывая разные контексты. Опять же, делая заголовки, направленные на кликбейты. Вот таким образом ты оказываешься в ситуации, когда не знаешь, что делать", – объяснил музыкант.

При этом он подчеркнул, что никогда не чувствовал травлю в Украине и может свободно работать в этой стране.

"С того момента, как случилась Masterskaya, у меня здесь множество концертов, проектов, направленных на развитие украинской культуры. И мне никто не мешает это делать. Даже способствуют тому, чтобы это происходило. Культурные деятели приходят и считаются со мной. Ничего плохого о том, что я здесь делаю, никогда не слышал. Всему, что мы делаем, люди только аплодируют.... Все нормально, все классно. Никакой травли я не чувствую", – сказал музыкант.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube