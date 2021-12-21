  Дорн: Мои кумиры детства? “На-на“, Газманов, Укупник… Я не шучу

Дорн родился в 1988 году в Челябинске, в 1990 году вместе с семьей переехал в Украину Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Кумиры у вас были?" – спросил у певца Гордон.

"[Советская и российская группа] "На-на", [советские и российские певицы Олег] Газманов, [Леонид] Укупник… Я не шучу. Все эти песни звучали из спикеров "Нивы" моего дяди. Валерия, [британская рок-группа] Queen – это уже мои родители слушали. [Советские и российские артисты Валерий] Леонтьев и [Алла] Пугачева", – перечислил Дорн.

Артист уточнил, что кроме музыки этих вокалистов слушал "какие-то однодневные песни и синглы, которые звучали на радио".

Дорн: Когда ты первый раз встречаешься с Европой, думаешь: “Вау! Да ты че!” Переезжаешь и понимаешь: менталитет не мой, ценности не мои. Свобода? Да нет здесь ни хрена свободы. Полный текст интервью Богдана Гордону

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube