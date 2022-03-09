"Слава Україні!" Пономарев показал, как попугай поднял украинский флаг на флагшток. Видео

После того, как флаг был поднят, птица повернулась к объективу, расправив крылья. За кадром женский голос произнес: "Слава Україні!"

"Сразу видно, что не москаль", – подписал ролик артист.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.

Путин утверждает, что оккупанты в Украине атакуют только военную инфраструктуру. Но они с первых часов вторжения бьют по гражданским объектам, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня, наносит авиаудары.

Действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида, подчеркнул Зеленский.

Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. 8 марта в управлении верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что с 24 февраля жертвами российской агрессии против Украины стали по меньшей мере 474 мирных жителя, ранен 861. В организации отметили, что реальные цифры значительно выше, поскольку из мест, где идут интенсивные бои, информация поступает с опозданием и ее еще надо подтвердить. Министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил информацию о более чем 400 убитых и более 800 раненых мирных гражданах.

О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.

По данным украинской стороны, за время войны в Украине Россия потеряла более 12 тыс. человек личного состава, а также 317 танков, 1070 боевых бронированных машин, 120 артиллерийских систем, 56 реактивных систем залпового огня, 49 самолетов, 81 вертолет. Сколько российских военнослужащих захвачено в плен, украинские власти не уточняли, но среди них есть пилоты, которые сбрасывали на города авиабомбы.

2 марта Россия официально признала гибель 498 российских военнослужащих, еще 1597, по утверждениям министерства обороны РФ, получили ранения. После этого российские власти не обновляли данные. Информацию о потерянной технике и взятых в плен военнослужащих они тоже не публикуют.