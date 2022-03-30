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"Бандеровцы убивают и едят детей", "химическое оружие на Западной Украине". Цимбалюк посмеялся над российской пропагандой

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Цимбалюк: Раньше я думал, что российская пропаганда делает людей тупыми. Нет, там следующий уровень: такая примитивная пропаганда изначально рассчитана только на тупых
Цимбалюк: Раньше я думал, что российская пропаганда делает людей тупыми. Нет, там следующий уровень: такая примитивная пропаганда изначально рассчитана только на тупых
Фото: taras.tsymbaliuk / Instagram

Украинский актер Тарас Цимбалюк на своей странице в Instagram 29 марта заявил, что население любой цивилизованной страны не поверило бы таким лживым новостям, как в российских пропагандистских СМИ.

"Это мое лицо, когда я включаю российские новости… Более того, это лицо практически всего мира, который вынужден слушать от россиян подобное. "Бандеровцы убивают и едят детей", "нацисты вживляют в уток навигаторы для удара по российской авиации", "химическое оружие на Западной Украине", "есть доказательства, что именно украинские ученые разработали коронавирус", "бандеровские голуби", "неонацисты уничтожают население Украины", "Россия не нанесла никакого удара по мирным домам", "в феврале готовились к нападению на Россию и Беларусь", "украинцы продолжают истреблять такие города, как Мариуполь, Чернигов, Харьков и Сумы", "нацисты постоянно обстреливают Донбасс", "российские военные пытаются защитить жителей Мариуполя, но "Азов" уничтожает город, прикрываясь мирными" и так далее", – написал он.

Цимбалюк отметил, что этот список можно продолжать бесконечно.

"Раньше я думал, что российская пропаганда делает людей тупыми. Нет, там следующий уровень: такая примитивная пропаганда изначально рассчитана только на тупых. Умное население никогда бы не "проглатывало" подобные басни. Я представляю, как на такой шлак отреагировали бы жители какой-то цивилизованной страны, например Швейцарии, если бы их каналы начали населению такое "запихивать". Ни за что люди не поверили бы в подобную туфту, потому что есть интеллект", – подчеркнул актер.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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