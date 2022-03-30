Кондратюк: Режиссеры и участники "Оскара" будут в аду в соседнем казане с Никитой Михалковым

"Режиссеры и участники вчерашней церемонии "Оскара" будут в аду в соседнем казане с [российским режиссером] Никитой Михалковым", – заявил он.
"Разве там не было минуты молчания?" – спросила подписчица Ирина Вознюк-Виговская.
"Была. В поддержку народа Украины. Но по какому поводу – вряд ли кто-то из зрителей трансляции понял", – ответил продюсер.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Церемония вручения премии "Оскар 2022" состоялась в ночь на 28 марта.
Британский актер Бенедикт Камбербэтч, немецкий продюсер и сценарист Мартин Стрэндж-Хансен, американский режиссер Френсис Форд Кополла, британский монтажер Джо Уокер, южнокорейская актриса Юн Е Джон, американский актер Тайлер Перри появились на церемонии с украинскими флагами в знак содидарности с Украиной.
Британский актер Шон Пенн призывал организаторов премии "Оскар" предоставить слово президенту Украины Владимиру Зеленскому.