Кондратюк: Режиссеры и участники "Оскара" будут в аду в соседнем казане с Никитой Михалковым

Кондратюк считает , что на церемонии вручения премии "Оскар" должны были сделать акцент на войне РФ против Украины Фото: Ігор Кондратюк / Facebook

"Режиссеры и участники вчерашней церемонии "Оскара" будут в аду в соседнем казане с [российским режиссером] Никитой Михалковым", – заявил он.

"Разве там не было минуты молчания?" – спросила подписчица Ирина Вознюк-Виговская.

"Была. В поддержку народа Украины. Но по какому поводу – вряд ли кто-то из зрителей трансляции понял", – ответил продюсер.

Война России против Украины. Главное (обновляется)