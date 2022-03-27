Пенн призвал организаторов премии "Оскар" предоставить слово Зеленскому, пригрозив в случае отказа бойкотом

Пенн подчеркнул, что, если организаторы откажутся предоставить Зеленскому площадку для обращения по поводу вторжения РФ в Украину к зрителям и гостям церемонии, это станет "самым неприличным моментом во всей истории Голливуда".
Пенн также назвал украинского президента человеком, "который разбирается в фильмах и построил в этой сфере успешную карьеру".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
17 марта ведущая церемонии вручения кинопремии "Оскар", американская актриса Эми Шумер заявила, что попросила организаторов включить в программу выступление Зеленского.
Церемония вручения премии "Оскар" состоится в Dolby Theater (Лос-Анджелес). Список номинантов можно посмотреть здесь. Трансляцию церемонии будет вести американский канал ABC. Кроме Шумер, ведущими церемонии стали американские актрисы Ванда Сайкс и Реджина Холл.
14 февраля стало известно, что организаторы кинопремии ввели новую номинацию для фильмов, в которой победителя будут определять зрители путем голосования в сети.