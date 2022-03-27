Пенн призвал организаторов премии "Оскар" предоставить слово Зеленскому, пригрозив в случае отказа бойкотом

Пенн назвал Зеленского человеком, "который разбирается в фильмах и построил в этой сфере успешную карьеру" Фото: ЕРА

Пенн подчеркнул, что, если организаторы откажутся предоставить Зеленскому площадку для обращения по поводу вторжения РФ в Украину к зрителям и гостям церемонии, это станет "самым неприличным моментом во всей истории Голливуда".

Пенн также назвал украинского президента человеком, "который разбирается в фильмах и построил в этой сфере успешную карьеру".

Война России против Украины. Главное (обновляется)