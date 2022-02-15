"Оскар 2022". Организаторы кинопремии озвучили имена ведущих

"Представляем ведущих 94-й церемонии вручения премии "Оскар": Реджину Холл, Эми Шумер и Ванду Сайкс", – говорится в публикации.

Ранее имена этих ведущих со ссылкой на собственные источники информации были опубликованы в американских СМИ.

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Контекст:

Премия Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар" была учреждена в 1929 году в США. Лауреатами премии становятся представители мирового кинематографа.

В 2022 году премию будут вручать 27 марта в Dolby Theater (Лос-Анджелес). Список номинантов можно посмотреть здесь. Трансляцию церемонии будет вести американский канал ABC.

14 февраля стало известно, что организаторы кинопремии ввели новую номинацию для фильмов, в которой победителя будут определять зрители путем голосования в сети.