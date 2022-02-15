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15 февраля, 2022
 
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СМИ назвали имена вероятных ведущих церемонии вручения "Оскара 2022"

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Церемония вручения кинопремии "Оскар" состоится 27 марта
Церемония вручения кинопремии "Оскар" состоится 27 марта
Фото: ЕРА

Ведущими церемонии вручения кинопремии "Оскар 2022" могут стать комедийные актрисы Эми Шумер и Ванда Сайкс, а также их коллега Реджина Холл. Об этом 14 февраля написало издание Variety со ссылкой на информацию, полученную из нескольких источников.

Представители организаторов вручения кинопремии обещают озвучить имена ведущих церемонии 15 февраля в эфире шоу Good Morning America на канале ABC.

Контекст:

Премия Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар" была учреждена в 1929 году в США. Лауреатами премии становятся представители мирового кинематографа.

В 2022 году премию будут вручать 27 марта в Dolby Theater (Лос-Анджелес). Список номинантов можно посмотреть здесь.

14 февраля стало известно, что организаторы кинопремии ввели новую номинацию для фильмов, в которой победителя будут определять зрители путем голосования в сети.

Теги: Оскар, искусство, фильм, премия, Лос-Анджелес, голосование, актриса, Реджина Холл, церемония, Оскар 2022, ведущий
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