СМИ назвали имена вероятных ведущих церемонии вручения "Оскара 2022"

Представители организаторов вручения кинопремии обещают озвучить имена ведущих церемонии 15 февраля в эфире шоу Good Morning America на канале ABC.

Контекст:

Премия Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар" была учреждена в 1929 году в США. Лауреатами премии становятся представители мирового кинематографа.

В 2022 году премию будут вручать 27 марта в Dolby Theater (Лос-Анджелес). Список номинантов можно посмотреть здесь.

14 февраля стало известно, что организаторы кинопремии ввели новую номинацию для фильмов, в которой победителя будут определять зрители путем голосования в сети.