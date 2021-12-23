Украинский фильм не попал в шорт-лист претендентов на "Оскар"

В этом году в квалификационный список премии вошли фильмы из 92 стран, а в короткий список – 15 картин. От Украины на "Оскар" подали ленту "Плохие дороги". 7 декабря она вошла в лонг-лист премии. Сюжет фильма состоит из пяти новелл о жителях Донбасса, чья жизнь проходит по обе стороны от линии разграничения.
Шорт-лист категории "Лучший иностранный фильм" выглядит следующим образом:
Также академики объявили шорт-листы в номинациях "Лучший документальный фильм", "Лучшая музыка", "Лучший саундтрек", "Лучший анимационный фильм" и другие.
Окончательных номинантов огласят 8 февраля. Голосование за победителей пройдет с 27 января по 1 февраля.
Премия Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар" была учреждена в 1929 году в США. Лауреатами премии становятся представители мирового кинематографа. Церемония награждения ежегодно проводится в Dolby Theatre (Лос-Анджелес) и транслируется в прямом эфире. В 2022 году премию будут вручать 27 марта в Dolby Theater, Лос-Анджелес.