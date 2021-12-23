Украинский фильм не попал в шорт-лист претендентов на "Оскар"

В этом году в квалификационный список премии вошли фильмы из 92 стран, а в короткий список – 15 картин. От Украины на "Оскар" подали ленту "Плохие дороги". 7 декабря она вошла в лонг-лист премии. Сюжет фильма состоит из пяти новелл о жителях Донбасса, чья жизнь проходит по обе стороны от линии разграничения.

Шорт-лист категории "Лучший иностранный фильм" выглядит следующим образом:

"Великая свобода" (Great Freedom), Австрия;

"Детская площадка" (Playground), Бельгия;

" Лунана: Як в классе" ( Lunana: A Yak in the Classroom), Бутан;

Lunana: A Yak in the Classroom), Бутан; "Беги" (Flee), Дания;

"Купе №6" (Compartment No. 6), Финляндия;

"Я создан для тебя" (I'm Your Man), Германия;

"Агнец" (Lamb), Исландия;

"Герой" (A Hero), Иран;

"Рука Бога" (The Hand of God), Италия;

"Сядь за руль моей машины" (Drive My Car), Япония;

"Улей" (Hive), Косово;

"Молитвы об украденных" (Prayers for the Stolen), Мексика;

"Худший человек на свете" (The Worst Person in the World), Норвегия;

"Соборная площадь" (Plaza Catedral), Панама;

"Самый лучший босс" (The Good Boss), Испания.

Также академики объявили шорт-листы в номинациях "Лучший документальный фильм", "Лучшая музыка", "Лучший саундтрек", "Лучший анимационный фильм" и другие.

Окончательных номинантов огласят 8 февраля. Голосование за победителей пройдет с 27 января по 1 февраля.