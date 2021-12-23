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Украинский фильм не попал в шорт-лист претендентов на "Оскар"

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Окончательных номинантов на "Оскар" огласят 8 февраля
Окончательных номинантов на "Оскар" огласят 8 февраля
Фото: depositphotos.com

Кинопремия "Оскар" 22 декабря на своем сайте опубликовала шорт-лист претендентов в 10 номинациях. В списке на "Лучший иностранный фильм" не оказалось украинской ленты Натальи Ворожбит "Плохие дороги".

В этом году в квалификационный список премии вошли фильмы из 92 стран, а в короткий список – 15 картин. От Украины на "Оскар" подали ленту "Плохие дороги". 7 декабря она вошла в лонг-лист премии. Сюжет фильма состоит из пяти новелл о жителях Донбасса, чья жизнь проходит по обе стороны от линии разграничения.

Шорт-лист категории "Лучший иностранный фильм" выглядит следующим образом:

  • "Великая свобода" (Great Freedom), Австрия;
  • "Детская площадка" (Playground), Бельгия;
  • "Лунана: Як в классе" (Lunana: A Yak in the Classroom), Бутан;
  • "Беги" (Flee), Дания;
  • "Купе №6" (Compartment No. 6), Финляндия;
  • "Я создан для тебя" (I'm Your Man), Германия;
  • "Агнец" (Lamb), Исландия;
  • "Герой" (A Hero), Иран;
  • "Рука Бога" (The Hand of God), Италия;
  • "Сядь за руль моей машины" (Drive My Car), Япония;
  • "Улей" (Hive), Косово;
  • "Молитвы об украденных" (Prayers for the Stolen), Мексика;
  • "Худший человек на свете" (The Worst Person in the World), Норвегия;
  • "Соборная площадь" (Plaza Catedral), Панама;
  • "Самый лучший босс" (The Good Boss), Испания.

Также академики объявили шорт-листы в номинациях "Лучший документальный фильм", "Лучшая музыка", "Лучший саундтрек", "Лучший анимационный фильм" и другие.

Окончательных номинантов огласят 8 февраля. Голосование за победителей пройдет с 27 января по 1 февраля.

Контекст:

Премия Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар" была учреждена в 1929 году в США. Лауреатами премии становятся представители мирового кинематографа. Церемония награждения ежегодно проводится в Dolby Theatre (Лос-Анджелес) и транслируется в прямом эфире. В 2022 году премию будут вручать 27 марта в Dolby Theater, Лос-Анджелес.

Теги: Украина, кино, Оскар, фильм, премия
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