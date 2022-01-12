Звезда фильмов о Человеке-пауке Холланд может стать ведущим церемонии вручения премии "Оскар"

В публикации отмечается, что ведущим 94-й церемонии может стать звезда фильмов о Человеке-пауке, британский актер Том Холланд – известно, что организаторы кинопремии уже обсуждали с ним этот вариант.
Ранее в интервью The Hollywood Reporter Холланд выразил заинтересованность в этом проекте.
Режиссером "Оскара" в седьмой раз выступит Гленн Вайс, а продюсированием займется Уилл Пэкер, отметил Эрвич.
Премия Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар" была учреждена в 1929 году в США. Лауреатами премии становятся представители мирового кинематографа. Церемония награждения ежегодно проводится в Dolby Theatre (Лос-Анджелес) и транслируется в прямом эфире. В 2022 году премию будут вручать 27 марта в Dolby Theater, Лос-Анджелес.
В последний раз церемония вручения кинопремии проходила с участием ведущего в 2018 году. Им был американский шоумен Джимми Киммел. В 2019 году комик Эрвин Херт отказался от роли ведущего после скандала, связанного с его публикациями в Twitter.
В 2021 году организаторы пригласили сразу 15 знаменитостей, которые исполняли роль ведущих во время вручения наград.