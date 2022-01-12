Звезда фильмов о Человеке-пауке Холланд может стать ведущим церемонии вручения премии "Оскар"

В 2022 году церемония вручения премии "Осар" состоится в конце марта в лос-анджелесском Dolby Theater Фото: ЕРА

В публикации отмечается, что ведущим 94-й церемонии может стать звезда фильмов о Человеке-пауке, британский актер Том Холланд – известно, что организаторы кинопремии уже обсуждали с ним этот вариант.

Ранее в интервью The Hollywood Reporter Холланд выразил заинтересованность в этом проекте.

Режиссером "Оскара" в седьмой раз выступит Гленн Вайс, а продюсированием займется Уилл Пэкер, отметил Эрвич.