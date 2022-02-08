Названы номинанты на премию "Оскар"

За награду в категории "Лучший фильм" будут бороться "Аллея кошмаров", "Белфаст", "Вестсайдская история", "Власть пса", "Дюна", "Король Ричард", "Лакричная пицца", "Не смотрите наверх", "Сядь за руль моей машины" и "CODA: Ребенок глухих родителей.

В категории "Лучший полнометражный анимационный фильм" представлены "Лука", "Митчеллы против машин", "Побег", "Райя и последний дракон", "Энканто".

На "Оскар" за режиссуру номинированы Кеннет Брана ("Белфаст"), Рюсукэ Хамагути ("Сядь за руль моей машины"), Пол Томас Андерсон ("Лакричная пицца"), Джейн Кэмпион ("Власть пса"), Стивен Спилберг ("Вестсайдская история").

Лучшей актрисой может стать Джессика Честейн ("Глаза Тэмми Фэй"), Оливия Колман ("Незнакомая дочь"), Пенелопа Крус ("Параллельные матери"), Николь Кидман ("В роли Рикардо"), Кристен Стюарт ("Спенсер").

На награду лучшему актеру претендуют Хавьер Бардем ("В роли Рикардо"), Дензел Вашингтон ("Трагедия Макбета"), Эндрю Гарфилд ("Тик-так… Бум!"), Бенедикт Камбербэтч ("Власть пса"), Уилл Смит ("Король Ричард").

В категории "Лучшая актриса второго плана" на награды претендуют Джесси Бакли ("Потерянная дочь"), Ариана ДеБос ("Вестсайдская история"), Кирстен Данст ("В руках пса"), Джуди Денч ("Белфаст"), Онжаню Эллис ("Король Ричард: воспитывая чемпионок").

На "Оскар" в номинации "Лучший актер второго план" выдвинуты Киаран Хайндс ("Белфаст"), Трой Кутсор ("Кода"), Джесси Племонс ("В руках пса"), Джонатан Симмонс ("Быть Рикардо"), Коди Смит-Макфи ("В руках пса").