Американская киноакадемия ввела новую номинацию для фильмов и пообещала ценные призы для пользователей сети

Издание The Hollywood Reporter отмечает, что победитель, за которого будет отдано наибольшее количество зрительских голосов, получит неофициальную премию.

Голосование будет проходить до 3 марта в Twitter с использованием специального хештега OscarsFanFavorite и на сайте oscarsfanfavorite.com.

Организаторы также планируют пригласить троих интернет-пользователей на церемонию, обещая возместить им все расходы, а еще пятеро получат ценные призы. Издание пишет, что нововведения были вызваны падением рейтингов последних трансляций вручения кинопремии.