Камбербэтч, Кополла и другие. Звезды, которые поддержали Украину на церемонии вручения премии "Оскар 2022". Фото

В частности, солидарность с Украиной выразили британский актер Бенедикт Камбербэтч, который появился на церемонии вместе с супругой, немецкий продюсер и сценарист Мартин Стрэндж-Хансен, американский режиссер Френсис Форд Кополла, британский монтажер Джо Уокер, южнокорейская актриса Юн Е Джон, американский актер Тайлер Перри и другие знаменитости.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

27 марта американский режиссер и актер Шон Пенн выступил с предложением предоставить слово украинскому президенту Владимиру Зеленскому во время церемонии вручения премии "Оскар". В противном случае актер призвал бойкотировать премию, пообещав уничтожить свою награду.

17 марта ведущая церемонии, американская актриса Эми Шумер заявила, что попросила организаторов включить в программу выступление Зеленского.

В ночь на 28 марта во время трансляции мероприятия продюсеры не стали предоставлять Зеленскому слово. Тем временем самым обсуждаем событием церемонии стало избиение американским актером Уиллом Смитом ведущего премии, комика Криса Рока. Реагируя на это, американская актриса Шеннон Доэрти напомнила, что пока мир обсуждает этот скандал, в Украине убивают мирных жителей.