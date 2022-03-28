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28 марта, 2022
 
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"Оскар 2022". Уилл Смит в прямом эфире ударил ведущего Криса Рока после неудачной шутки в адрес его супруги. Видео

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Смиту не понравилась шутка комика о его жене
Смиту не понравилась шутка комика о его жене
Фото: ЕРА

На 94-й церемонии вручения кинопремии "Оскар", которая состоялась в ночь на 28 марта в Лос-Анджелесе, американский актер Уилл Смит в прямом эфире ударил ведущего Криса Рока после того, как тот пошутил по поводу новой прически его жены, певицы и актрисы Джады Пинкетт. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале Guardian News.

Летом она постриглась налысо из-за проблем со здоровьем.

Крис Рок со сцены уточнил у Пинкетт, не связана ли ее новая прическа с подготовкой к съемкам в фильме "Солдат Джейн". После этих слов Смит поднялся на сцену и нанес удар комику.

В комментарии к ролику издание отмечает, что сперва все восприняли происходящее, как часть сценария. Однако, вернувшись на свое место рядом с женой, Смит гневно прокричал, чтобы ведущий не смел произносить имя его супруги.

Сама Пинкетт не скрывает, что из-за болезни теряет волосы, и рассказывает об этом в своих социальных сетях.

ВИДЕО
Видео: Guardian News / YouTube
Контекст:

Смит и Пинкетт поженились в 1997 году. У них двое общих детей – сын Джейден (1998) и дочь Уиллоу (2000).

Смит 28 марта получил "Оскар" за главную роль в фильме "Король Ричард". Это первая статуэтка Американской академии кинематографических искусств и науки в биографии актера.

Теги: Оскар, скандал, Уилл Смит, Крис Рок, церемония, Оскар 2022
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