  "Оскар 2022". Уилл Смит в прямом эфире ударил ведущего Криса Рока после неудачной шутки в адрес его супруги. Видео

Летом она постриглась налысо из-за проблем со здоровьем.
Крис Рок со сцены уточнил у Пинкетт, не связана ли ее новая прическа с подготовкой к съемкам в фильме "Солдат Джейн". После этих слов Смит поднялся на сцену и нанес удар комику.
В комментарии к ролику издание отмечает, что сперва все восприняли происходящее, как часть сценария. Однако, вернувшись на свое место рядом с женой, Смит гневно прокричал, чтобы ведущий не смел произносить имя его супруги.
Сама Пинкетт не скрывает, что из-за болезни теряет волосы, и рассказывает об этом в своих социальных сетях.
Смит и Пинкетт поженились в 1997 году. У них двое общих детей – сын Джейден (1998) и дочь Уиллоу (2000).
Смит 28 марта получил "Оскар" за главную роль в фильме "Король Ричард". Это первая статуэтка Американской академии кинематографических искусств и науки в биографии актера.