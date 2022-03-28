  "Оскар 2022". Уилл Смит в прямом эфире ударил ведущего Криса Рока после неудачной шутки в адрес его супруги. Видео

Смиту не понравилась шутка комика о его жене Фото: ЕРА

Летом она постриглась налысо из-за проблем со здоровьем.

Крис Рок со сцены уточнил у Пинкетт, не связана ли ее новая прическа с подготовкой к съемкам в фильме "Солдат Джейн". После этих слов Смит поднялся на сцену и нанес удар комику.

В комментарии к ролику издание отмечает, что сперва все восприняли происходящее, как часть сценария. Однако, вернувшись на свое место рядом с женой, Смит гневно прокричал, чтобы ведущий не смел произносить имя его супруги.

Сама Пинкетт не скрывает, что из-за болезни теряет волосы, и рассказывает об этом в своих социальных сетях.

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Видео: Guardian News / YouTube