"Красота всегда сияет!" Жена и дочь Уилла Смита побрилась наголо

"До и после", – подписала свой снимок 49-летняя Джада Пинкетт-Смит Фото: jadapinkettsmith / Instagram

"Уиллоу заставила меня сделать это, потому что пришло время отпустить…", – написала Джада, которая до этого неоднократно жаловалась на проблему выпадения волос.

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Вчера жена Смита опубликовала новый пост, на котором показала, как выглядит с волосами и без.

"В любом случае красота всегда сияет!" – подписала второй в новом образе пост супруга актера.

View this post on Instagram A post shared by Jada Pinkett Smith (@jadapinkettsmith)