Мила Кунис на церемонии вручения "Оскар" выступила в поддержку украинского народа

"Недавние глобальные события заставили нас чувствовать себя опустошенными, но, когда вы видите силу и достоинство тех, кто сталкивается с таким опустошением, невозможно не быть тронутым их стойкостью. Нельзя не восхищаться теми, кто находит в себе силы продолжать сражаться в невообразимой тьме", – заявила артистка.
Mila Kunis with a brief reference to Ukraine… pic.twitter.com/gEn1TBY2im— Scott Feinberg (@ScottFeinberg) March 28, 2022
После ее слов организаторы церемонии почтили память погибших в результате российской агрессии украинцев минутой молчания.
В это время на экране появился текст с призывом поддержать "народ Украины, который в настоящее время сталкивается с вторжением". После заставки организаторы запустили рекламу.
#Oscars holds moment of silence in support of Ukraine. https://t.co/1H1Y9jC9bl#oscars pic.twitter.com/eIdWgcGAom— ABC News (@ABC) March 28, 2022
13 марта украинский президент Владимир Зеленский поблагодарил Кунис и ее мужа, американского актера Эштона Кутчера за оказание благотворительной помощи Украине. Актерам удалось собрать $35 млн .
17 марта ведущая церемонии вручения кинопремии "Оскар", американская актриса Эми Шумер заявила, что попросила организаторов включить в программу выступление Зеленского. 27 марта с таким же предложением выступил американский режиссер и актер Шон Пенн, заявив, что в противном случае уничтожит свою награду.
Список лауреатов премии "Оскар 2022" опубликован здесь.