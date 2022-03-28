Бульвар Шоубиз
 
28 марта, 2022
 
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Мила Кунис на церемонии вручения "Оскар" выступила в поддержку украинского народа

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Кунис и Кутчер собрали для Украины $35 млн
Кунис и Кутчер собрали для Украины $35 млн
Фото: ЕРА

Американская актриса украинского происхождения Мила Кунис на 94-й церемонии вручения премии "Оскар", которая состоялась в ночь на 28 марта в Лос-Анджелесе, во время объявления выступления американской певицы Реби Макинтайр заговорила "о стойкости украинского народа". Об этом пишет издание Daily Mail.

"Недавние глобальные события заставили нас чувствовать себя опустошенными, но, когда вы видите силу и достоинство тех, кто сталкивается с таким опустошением, невозможно не быть тронутым их стойкостью. Нельзя не восхищаться теми, кто находит в себе силы продолжать сражаться в невообразимой тьме", – заявила артистка.

После ее слов организаторы церемонии почтили память погибших в результате российской агрессии украинцев минутой молчания. 

В это время на экране появился текст с призывом поддержать "народ Украины, который в настоящее время сталкивается с вторжением". После заставки организаторы запустили рекламу.  

Контекст:

13 марта украинский президент Владимир Зеленский поблагодарил Кунис и ее мужа, американского актера Эштона Кутчера за оказание благотворительной помощи Украине. Актерам удалось собрать $35 млн . 

17 марта ведущая церемонии вручения кинопремии "Оскар", американская актриса Эми Шумер заявила, что попросила организаторов включить в программу выступление Зеленского. 27 марта с таким же предложением выступил американский режиссер и актер Шон Пенн, заявив, что в противном случае уничтожит свою награду. 

Список лауреатов премии "Оскар 2022" опубликован здесь

Теги: Оскар, война России против Украины, Мила Кунис, Эштон Кутчер, церемония
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