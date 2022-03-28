Мила Кунис на церемонии вручения "Оскар" выступила в поддержку украинского народа

"Недавние глобальные события заставили нас чувствовать себя опустошенными, но, когда вы видите силу и достоинство тех, кто сталкивается с таким опустошением, невозможно не быть тронутым их стойкостью. Нельзя не восхищаться теми, кто находит в себе силы продолжать сражаться в невообразимой тьме", – заявила артистка.

Mila Kunis with a brief reference to Ukraine… pic.twitter.com/gEn1TBY2im — Scott Feinberg (@ScottFeinberg) March 28, 2022

После ее слов организаторы церемонии почтили память погибших в результате российской агрессии украинцев минутой молчания.

В это время на экране появился текст с призывом поддержать "народ Украины, который в настоящее время сталкивается с вторжением". После заставки организаторы запустили рекламу.