"Не лезь в чужие дела". Организаторы "Оскара" ответили на призыв Пенна бойкотировать премию в случае непредоставления слова Зеленскому

"У каждого есть свое мнение. Шон сейчас увлечен тем, чем увлечен. Я бы ему сказал: "Шон, брат, не уничтожай свою статуэтку, ладно? Дай ее мне. У меня нет "Оскара". Я уберу с нее твое имя и напишу свое", – заявил Паркер.

#Oscars producer Will Packer weighs in on Sean Penn’s comments about melting down his Oscars if the president of Ukraine Volodymyr Zelenskyy wasn’t invited to the ceremony. https://t.co/YcZNPJv3eU | Variety On the Carpet presented by @DIRECTV pic.twitter.com/2Bubpb250B — Variety (@Variety) March 27, 2022

Ведущая церемонии, американская актриса Ванда Сайкес, комментируя слова Пенна, высказала предположение, что украинский президент "занят".

"Я думаю, что он очень занят сейчас. Мы так восхищаемся им, восхищаемся силой и стойкостью украинцев. Мы любим их, поддерживаем их. И я считаю замечательным то, что мы помогаем им оружием и всем, что необходимо", – сказала она.

Актриса подчеркнула, что "Голливуду лучше сконцентрироваться на своих проблемах".

"Просто, знаете, есть выражение – не лезь в чужие дела? Понимаете, о чем я?" – подытожила она.

Wanda Sykes thinks Hollywood should “know your lane” regarding rumors of President Zelenskyy’s appearance at the #Oscars: “I think he’s very busy right now… Hollywood, we can get a little full of ourselves.” https://t.co/M5GljMMdCx pic.twitter.com/uLdo8yHwI7 — Variety (@Variety) March 27, 2022